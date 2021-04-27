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ABD nüfusunun 331 milyonu aşması kongredeki siyasi dağılımı da etkileyecek

ABD'nin nüfusu, son nüfus sayımı sonuçlarına göre 331 milyonu geçerken, yeni nüfus dağılımının eyaletlerin Kongreye göndereceği milletvekili sayılarını da değiştireceği açıklandı

ABD nüfusunun 331 milyonu aşması kongredeki siyasi dağılımı da etkileyecek
Nüfusu 331 milyonu aşan ABD'de, kongrenin siyasi dağılımı değişecek
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AA

ABD Sayım Bürosundan yapılan açıklamada, ülkenin toplam nüfusunun 331 milyon 449 bin 281'e yükseldiği, bir önceki 10 yıllık döneme göre ise nüfus artış hızının yavaşladığı belirtildi.

ABD'nin son nüfus sayımında, ülkedeki nüfusun bir önceki 10 yılda gerçekleşen 9,7'lik artışa göre düşüş kaydederek, 2010 - 2020 arasında yüzde 7,4 arttığı bildirildi.

Sonuçlar, yaşlanan nüfus, azalan doğurganlık ve ülkeye kabul edilen göçmen sayısındaki azalma nedeniyle, ülke tarihindeki en yavaş 2. büyüme oranını ortaya koydu.

NÜFUS ARTIŞ HIZI DÜŞTÜ

Ülkede, "Midwest" olarak adlandırılan orta-batı eyaletlerinin nüfusu yüzde 3,1 artarken, Cumhuriyetçi oyların ağırlıkta olduğu güney eyaletlerinde bu artış yüzde 10,2'yi buldu.

California, 39,5 milyondan fazla nüfusla en kalabalık eyalet olmaya devam ederken, ülkenin en az nüfuslu eyaleti 576 bin 851 kişiyle Wyoming oldu.

AA'nın haberin göre; Teksas'ın nüfusu son 10 yılda 4 milyona yakın artarak 29 milyonu geçti. Utah ise yüzde 18,4'le nüfusu en hızlı artan eyalet oldu.

KONGREDEKİ SANDALYE SAYISI DEMOKRATLARIN ALEYHİNE DEĞİŞECEK

Açıklanan sayım sonuçlarına göre, eyaletlerdeki seçim haritalarının yeniden şekillenmesi beklenirken, Amerikan medyası yeni nüfus dağılımının Cumhuriyetçi Parti'nin önümüzdeki yıllardaki seçimlerde şansını artıracağı bilgisine yer verdi.

Amerikan Kongresindeki 435 sandalyenin sadece 7'si son nüfus sayımına göre yeniden belirlenecek. Nüfusu azaldığı için 1'er sandalye kaybeden 7 eyaletten 5'i Demokrat, 2'si de Cumhuriyetçi kanada ait.

Nüfusu artan 7 eyaletin ise 5'i Kongre'deki Cumhuriyetçi sandalyelere eklenecekken sadece 2'si Demokratların hanesine yazılacak.

TEKSAS VEKİL SAYISINA İKİ KİŞİ DAHA EKLEYECEK

Son nüfus sayımına göre, Cumhuriyetçi oyların çoğunlukta olduğu Teksas eyaleti, 2022 milletvekili seçimlerinde Kongreye 2 milletvekili daha gönderebilecek.

ABD'nin demokrat oylarının ağırlıkta olduğu kuzey ve doğu eyaletlerinde nüfusun azaldığı Illinois, Michigan, Pennsylvania ve New York'ta Demokrat Parti bir sonraki seçimde birer sandalye kaybedecek.

Cumhuriyetçi eyaletler Ohio ve West Virginia'da son sayımda nüfuslarının azalması nedeniyle Kongredeki birer koltuğunu yitirecek.

Kongredeki sandalye dağılımı Demokratların aleyhine olsa da, Cumhuriyetçilerin nüfus artışına dayalı bu kazanımı tek başına çoğunluğu elde etmelerine yetmeyecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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