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ABD polisinden hapishanedeki siyahi tutukluya şiddet

ABD'nin Michigan eyaletinde polis, hapishanede işlemleri yapılan siyahi adama önce yumruk attı, sonra yere düşürüp şiddete devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis 'görevi kasten ihmal' ve 'saldırı' ile suçlandı.

ABD polisinden hapishanedeki siyahi tutukluya şiddet
İHA

ABD yine polis şiddetiyle gündemde. Michigan eyaletindeki bir hapishanede polis, parmak izi işlemi yapılan 19 yaşındaki siyahi adamı darp etti.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, polis Matthew Rodriguez'in siyahi adama yumruk attığı, daha sonra yere fırlatıp şiddete devam ettiği görüldü. Bu sırada diğer polisler odaya gelirken, polis Rodriguez siyahi adamın kafasını kaldırarak yere vurdu. Diğer iki polise daha sonra durumu amirlerine bildirdi.

Kasten saldırı ve görevi ihmalle suçlanıyor

14 yıldır Warren Polis Departmanı'nda görev yapan Rodriguez olayın ardından idari izne çıkarıldı. Mahkemeye sevk edilen Rodrigez, “görevi kasten ihmal” ve “saldırı” ile suçlandı.

Komiser William Dwyer olaya ilişkin yaptığı açıklamada şiddete tepki göstererek, “Bizim yaptığımız bu değil. Biz bu değiliz" ifadelerini kullandı. Şiddeti yönetime bildiren polislere övgüde bulunan Dwyer, “Bu vaka, sistemin ve politikalarımızın işe yaradığını gösteriyor. Bu olay gerekli yerlere bildirilmeseydi belki de hiç haberimiz olmayacaktı" dedi.

Savcı Pete Lucido ise, "Hiçbir rozet veya üniforma kimseyi sorumluluktan koruyamaz” şeklinde konuştu.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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