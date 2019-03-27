Rusya'nın, askeri nakliye uçağı ile Venezuela'ya 100'den fazla asker ve 35 ton tıbbi malzeme gönderdiği iddia edilmiş, askerlerin başında Rusya Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanı Vasily Tonkoshkurov'un olduğu öne sürülmüştü. Ruslara ait askeri nakliye uçağı ile jetin fotoğraf ve görüntüleri, sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da, hafta başında yaptığı açıklamada, Rusya'dan yardım geleceğini duyurmuştu.

ABD: BİZ DE BOŞ DURMAYACAĞIZ

ABD, Rusya'nın Venezuela'ya askeri uçak ve personel konuşlandırmasını durumu gerginleştirecek pervasız bir girişim olarak niteledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "ABD, Nikolas Maduro ve Rusya'nın Venezuela'ya askeri müdahale yapılmaması çağrısına ters düşen Rusya'nın Karakas'a askeri uçak ve personel konuşlandırmasını durumun pervasız bir şekilde tırmandırmak olarak kınıyor" denildi.



POMPEO'DAN LAVROV'A UYARI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Rusya'ya "Venezuela'ya daha fazla askeri personel göndermemesi" çağrısı yaptığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Pompeo-Lavrov telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Palladino, açıklamasında, Bakan Pompeo'nun Rus mevkidaşı Lavrov'a, Rusya'nın Venezuela'daki adımları karşısında ABD ile bölgedeki müttefiklerinin boş durmayacağını anlattığını belirtti.

Sözcü Yardımcısı, açıklamasında, "Nicolas Maduro'nun yasa dışı rejimini desteklemek üzere Rusya'nın buraya askeri personel sevk etmesi, geçici Devlet Başkanı Juan Guaido'ya güçlü şekilde destek veren Venezuela halkının acılarını uzatacaktır. Bakan Pompeo, Rusya'ya yapıcı olmayan adımlarına son verme ve Venezuela halkı için daha parlak bir gelecek isteyen diğer ülkelere katılma çağrısı yapmıştır." ifadelerini kullandı.

RUSYA: ANLAŞMA GEREĞİ VENEZUELA'DAYIZ

Zaharova, askeri personel ve kargo taşıyan 2 Rus uçağının Venezuela'ya varmasının ardından, Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ) Genel Sekreterliği tarafından yapılan eleştiriyi yanıtladı.

ADÖ Genel Sekreterliğinden yapılan eleştirilerin "sürpriz" olmadığını belirten Zaharova, "Rusya'yı Venezuela'ya askeri müdahaleyle suçlayan ADÖ'nün yaptığı açıklamayı tamamen siyasi olarak görüyoruz." dedi.

Rusya'nın, Venezuela anayasasına bağlı kalarak bu ülkeyle iş birliğini geliştirdiğini savunan Zaharova, "Rus askeri uzmanlar, Mayıs 2001'de Rusya ve Venezuela hükümetleri arasında imzalanan askeri-teknik iş birliği anlaşması doğrultusunda Venezuela'da bulunuyorlar." diye konuştu.

VENEZUELA KRİZİ

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juar Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

Rusya, Washington’un, muhalefet lideri Juan Guaido’yu Venezuela’nın geçici meşru devlet başkanı olarak ilan ederek Başkan Madoru’nun başkanlığı bırakmasını istemesini ABD destekli bir hükümet darbesi olarak tanımlamıştı.

ABD Başkanı Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.