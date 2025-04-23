ABD'nin, barış teklifinde "Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği bölgeleri" tanıyacağı iddia edildi

ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı için önerdiği barış planında, Kırım'ın Rusya'nın parçası olarak resmen ve 2022'den bu yana Rusya'nın kontrolüne geçen bölgelerin fiilen tanınması maddelerinin yer aldığı ileri sürüldü.

Axios'a konuşan, plan hakkında doğrudan bilgi sahibi kaynaklar, geçen hafta Fransa'nın başkenti Paris'teki toplantıda Ukraynalı yetkililere sunulan, barış şartlarını içeren tek sayfalık belgenin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "savaşı bitirmeye yönelik son teklifi" olduğunu belirtti.

Planı gören diğer bir ABD'li yetkili, barış şartlarının, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından hazırlandığını ifade etti.

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"TRUMP YÖNETİMİ KIRIM'I RESMEN RUS TOPRAĞI OLARAK TANIYACAK" İDDİASI

Belgeye göre, Trump yönetiminin, Kırım'ı resmen Rus toprağı olarak tanımayı kabul edeceğini öne süren kaynaklar, 2022'de başlayan savaştan bu yana Rus kontrolüne geçen Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ise fiilen tanımayı değerlendireceğini iddia etti.

Kaynaklar, plan çerçevesinde, Rusya'ya 2014'ten bu yana uygulanan yaptırımların kaldırılacağını ve enerji ile sanayi alanı başta olmak üzere ekonomik işbirliğinin artırılacağını da ileri sürdü.