ABD savaş uçağı Kızıldeniz üzerinde dost ateşiyle vuruldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) yaptığı açıklamada, olayın “dost ateşi” sonucu meydana geldiğini doğruladı. Açıklamada, "İlk bulgular, bu olayın düşmanca bir saldırının sonucu olmadığını göstermektedir. Bir soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

USS Harry S. Truman uçak gemisinden havalanan F/A-18 savaş uçağı, USS Gettysburg adlı güdümlü füze kruvazöründen ateşlenen bir füze tarafından vuruldu. CENTCOM, olayın tamamen bir hata sonucu gerçekleştiğini ve mürettebatın hayatta kalmasının bir mucize olduğunu belirtti. Pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Bu kaza, ABD’nin bölgede yürüttüğü yoğun askeri faaliyetlerin ortasında meydana geldi. ABD Donanması, İran destekli Husi güçlerinin Kızıldeniz ve Aden Körfezi’ndeki ticaret rotalarını tehdit eden saldırılarına karşı bir deniz koalisyonu kurmuş durumda. Bölgedeki Amerikan varlığı, hem ticaret yollarını koruma hem de bölgedeki istikrarı sağlama amaçlı operasyonlar yürütüyor.

ABD, son aylarda Husi güçlerinin Kızıldeniz’de İsrail bağlantılı gemilere yönelik saldırıları nedeniyle bölgedeki askeri operasyonlarını artırmış durumda. Washington, Yemen’deki Husi hedeflerine düzenlediği hava saldırılarıyla bu tehditlere yanıt veriyor. Son olarak, Sana’da Husi güçlerine ait askeri tesisler vuruldu. Ayrıca, Kızıldeniz üzerinde Husi güçlerine ait insansız hava araçları ve seyir füzeleri etkisiz hale getirildi.

Dost ateşi olarak nitelendirilen bu olay, Amerikan ordusunun bölgede yürüttüğü operasyonların karmaşıklığını ve risklerini yeniden gündeme getirdi. Özellikle yoğun çatışma bölgelerinde dost ateşi olaylarının önlenmesi için alınan tedbirlerin yeterliliği sorgulanmaya başlandı.

Kaza, ABD'nin Askeri Stratejisini Gölgeliyor

Bu dost ateşi kazası, ABD’nin bölgede yürüttüğü operasyonların hem insani hem de teknik boyutlarını sorgulayan eleştirilerin artmasına neden oldu. Amerikan medyasında, olayın ordunun hazırlık ve koordinasyon eksikliğini ortaya koyduğu, bu tür kazaların bölgedeki stratejik hedeflere zarar verebileceği vurgulanıyor.

Dost ateşi sonucu yaşanan bu talihsiz olay, ABD’nin bölgedeki operasyonlarının risklerini bir kez daha gözler önüne seriyor.