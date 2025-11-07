Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Senatosu, Trump yönetiminin Venezuela'ya askeri müdahalesini sınırlayan tasarıyı reddetti | Dış Haberler

        ABD Senatosu, Trump yönetiminin Venezuela'ya askeri müdahalesini sınırlayan tasarıyı reddetti

        ABD Senatosu, Venezuela'ya yönelik doğrudan saldırıların Kongre onayına bağlanmasını öngören tasarıyı reddetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 10:55 Güncelleme: 07.11.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD Senatosu'ndan 'Venezuela' kararı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Kongrenin onayı olmadan Venezuela'ya askeri harekat düzenlemesini engellemeye yönelik tasarı, Demokratların yanı sıra Cumhuriyetçi Senatörler Rand Paul ve Lisa Murkowski'nin desteğine rağmen 49'a karşı 51 oyla reddedildi.

        Demokrat senatör Tim Kaine, "Gemilere saldırı mı? Mesele bu değil. Mesele, Başkan'ın egemen bir ulusa karadan saldırı olasılığını tartışması." ifadelerini kullandı.

        Ancak Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "(Venezuela Devlet Başkanı Nicolas) Maduro'nun elindeki Venezuela, varoluşsal bir tehdit oluşturuyor. Başkan Trump'ın bunu durdurmak için kullanmak istediği her türlü güce sahip olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

        REKLAM

        Oylama, ABD ordusunun Karayipler ve Latin Amerika açıklarında "uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı" iddia edilen teknelere yönelik operasyonlar yürüttüğü bir dönemde yapıldı.

        "Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı" iddia edilen gemilere yönelik yürütülen askeri operasyonlar

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, 6 Kasım 2025'te Güney Amerika açıklarında "uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı" iddia edilen gemilere yönelik yürütülen askeri operasyonlar hakkında Kongre liderlerine bilgi vermişti.

        Toplantı, Venezuela'ya yönelik doğrudan saldırıların Kongre onayına bağlanmasını öngören tasarı oylanmadan önce yapılmıştı.

        Toplantı sonrası Cumhuriyetçi üyeler, görüşmenin içeriği hakkında sessiz kalırken Demokratlar, saldırıların nasıl yürütüldüğü ve yasal gerekçelerinin ne olduğu konusunda daha fazla bilgi talep etmişti.

        Trump yönetiminin son iki ayda Güney Amerika açıklarında yürüttüğü operasyonlarda en az 16 saldırıda 66 kişinin öldüğü kaydediliyor.

        REKLAM

        Karayipler'deki hareketlilik

        ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

        ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

        ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Venezuela
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yılın son Enflasyon Raporu açıklanıyor
        Yılın son Enflasyon Raporu açıklanıyor
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Yapay zekadan istihdama iyi haber
        Yapay zekadan istihdama iyi haber