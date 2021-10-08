ABD, Suriye'deki acil durum halini uzatıyor 0:00 / 0:00

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ABD Başkanı Joe Biden'ın Suriye için ilan edilen acil durum halinin 14 Ekim 2021'den sonra da devam edeceği ifade edildi.

ABD Başkanı Biden Suriye'deki acil durumun bir yıl daha uzatılmasını öngören kararı hakkında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye mektup gönderdi. Biden'ın mektubunda Türkiye ile ilgili tepki çekecek ifadeler yer aldı.

Biden mektubunda, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri saldırı eylemlerinin, DEAŞ ile mücadeleye zarar verdiğini, sivilleri tehlikeye attığını öne sürdü.

Mektupta, "Eylemler, bölgede barış, güvenlik ve istikrarı zedeleme tehdidi barındırıyor. ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına karşı alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor." iddiaları yer aldı.

Biden, "Bu nedenle Suriye'deki ve Suriye’yle ilişkili durum hakkında ulusal acil durumun devamının gerekli olduğuna karar verdim" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray açıklamasında acil durumun bir yıl daha uzatıldığı ve kararın Resmi Gazete'de yayınlanacağı ifade edildi