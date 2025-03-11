ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? TFF açıkladı! İşte milli maç tarihi
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde iki özel maç yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, bu müsabakaların ilkinde 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Milliler, ABD ile daha önce dört kez karşılaştı ve bir galibiyet elde etti. Peki, ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte milli maç tarihi ve saati hakkında bilgiler…
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde iki özel maç oynayacak. Konu ile ilgili açıklama Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) geldi. TFF'nin açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, bu maçların ilkini turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile yapacak. Milli takım, daha önce ABD ile 4 maça çıktı ve bu mücadelelerin yalnızca birinden galibiyetle ayrıldı. Peki, ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ABD - Türkiye hazırlık maçı nerede oynanacak? İşte milli maç tarihi ve saati hakkında bilgiler…
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ABD İLE KARŞILAŞACAK
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sonbaharda başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, A Milli Futbol Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde iki özel maç yapacağını duyurdu.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, bu müsabakaların ilkinde 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.
ABD - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ABD - Türkiye maçı, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü oynanacak ve TSİ 22.40’ta başlayacak.
Mücadele, Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak.
TÜRKİYE’NİN DİĞER RAKİBİ KİM?
A Milli Takım, ABD'deki kampındaki ikinci özel maçta, 10 Haziran Salı günü ise Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentinde Meksika ile karşılaşacak.
Rakibimiz ABD de aynı gün özel maçta EURO 2024'ün çeyrek finalist takımlarından İsviçre karşısına çıkacak.
DAHA ÖNCE 4 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER
Ay-Yıldızlılar, daha önce ABD ile biri resmî, üçü özel olmak üzere toplam dört müsabaka oynadı. Bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan A Millî Takım, rakibiyle son olarak 1 Haziran 2014 tarihinde özel maçta karşı karşıya gelmişti.
FIFA sıralamasında 16. sırada bulunan ABD, 1990 senesinden günümüze kadar düzenlenen biri hariç tüm Dünya Kupası finallerinde yer aldı ve bu yıl da 14 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2025 CONCACAF Altın Kupa'da mücadele edecek.
Türkiye - ABD A Milli Müsabakaları:
01.06.2014
ABD 2-1 Türkiye (Özel maç)
29.05.2010
ABD 2-1 Türkiye (Özel maç)
19.06.2003
Türkiye 2-1 ABD (FIFA Konfederasyon Kupası)
04.09.1991
Türkiye 1-1 ABD (Özel maç)