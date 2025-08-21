Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD: Ukrayna'da güvenlik için en büyük payı Avrupa'nın üstlenmesi gerekiyor | Dış Haberler

        ABD: Ukrayna'da güvenlik için en büyük payı Avrupa'nın üstlenmesi gerekiyor

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Kiev'in güvenliğini sağlama konusunda yükün büyük kısmını Avrupa'nın üstlenmesi gerekeceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 11:52 Güncelleme: 21.08.2025 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD, Ukrayna'da güvenlik için Avrupa'yı işaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Vance, Fox News'te katıldığı programda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Savaşın sona erdirilmesine yönelik bir anlaşma sağlanması halinde, Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına alma konusunda "en büyük payı" Avrupa ülkelerinin üstlenmesi gerekeceğini belirten Vance, Ukrayna'ya yakınlığı ve bunun sonucunda ortaya çıkan güvenlik çıkarları nedeniyle birincil sorumluluğun Avrupa'ya ait olduğunu vurguladı.

        Vance, "Bu onların kıtası, bu onların güvenliği ve Başkan (Donald Trump), onların bu konuda adım atmaları gerektiği konusunda çok net konuştu." ifadelerini kullandı.

        Savaşın ve ölümlerin durdurulması için gerekirse ABD'nin de yardımcı olacağını dile getiren Vance, Avrupa'nın "öncü rol" üstlenmesini beklediklerini aktardı.

        REKLAM
        ABD, Rusya ve Ukrayna ne istiyor?
        ABD, Rusya ve Ukrayna ne istiyor? Haberi Görüntüle

        Vance, ABD'nin konuyla ilgili konuşmaya açık olduğunu ancak savaşın ilk etapta nasıl durdurulacağını bilmeden herhangi bir taahhütte bulunmayacağını söyledi.

        "Musk, Cumhuriyetçi Parti'ye sadık kalmalı"

        ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ı yeni bir siyasi parti kurmaması konusunda uyaran Vance, onun Cumhuriyetçi Parti'ye ve Trump'ın MAGA (Make America Great Again) hareketine "sadık" kalarak daha fazla etki yaratabileceğini dile getirdi.

        Vance, "Benim Elon’a tavsiyem, Cumhuriyetçi Parti'yi düzeltmeye çalışması olurdu. Bunu kendi yönteminle gerçekleştirmeye çalış. Benimle istediğin kadar aynı fikirde olma, ABD başkanıyla aynı fikirde olma, ama üçüncü bir partiyle büyük bir fark yaratabileceğini iddia etme." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bankalarda unutulan 732,1 milyon lira TMSF'ye aktarıldı
        Bankalarda unutulan 732,1 milyon lira TMSF'ye aktarıldı
        Sürpriz doğum günü faciayla bitti! Ezgi ile Baran nişanlıydı!
        Sürpriz doğum günü faciayla bitti! Ezgi ile Baran nişanlıydı!
        Sony PS5'e zam! Türkiye etkilenir mi?
        Sony PS5'e zam! Türkiye etkilenir mi?
        Kartal, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Kartal, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Tepki çeken harekete soruşturma!
        Tepki çeken harekete soruşturma!
        Samsunspor, Panathinaikos karşısında!
        Samsunspor, Panathinaikos karşısında!
        Valilikten SMA/DMD yardım stantlarına düzenleme
        Valilikten SMA/DMD yardım stantlarına düzenleme
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı!
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı!
        "Cehennemden canlı çıktı"
        "Cehennemden canlı çıktı"
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        4 günde 10 çocuk neden öldü? Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı değerlendirdi...
        4 günde 10 çocuk neden öldü? Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı değerlendirdi...
        "Şampiyonlar Ligi'ne ihtiyacı var"
        "Şampiyonlar Ligi'ne ihtiyacı var"
        Kuzey Kore'nin sadece Rus turistlere açık tatil köyünden izlenimler
        Kuzey Kore'nin sadece Rus turistlere açık tatil köyünden izlenimler
        ABD'li ünlü hakim hayatını kaybetti
        ABD'li ünlü hakim hayatını kaybetti
        Mourinho'dan Kerem açıklaması!
        Mourinho'dan Kerem açıklaması!
        Vücudun gizli kahramanının sayısız faydası!
        Vücudun gizli kahramanının sayısız faydası!
        Trump'tan yenilenebilir enerji projelerine veto
        Trump'tan yenilenebilir enerji projelerine veto
        Psikolojilerini uzmanı masaya yatırdı
        Psikolojilerini uzmanı masaya yatırdı
        Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi!
        Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi!