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        Haberler Dünya ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun uçağına el koydu | Dış Haberler

        ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun uçağına el koydu

        ABD Adalet Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kullandığı uçağa, "yaptırımları deldiği gerekçesiyle" Dominik Cumhuriyeti'nde el koyduklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 21:07 Güncelleme: 02.09.2024 - 21:07
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        ABD, Maduro'nun uçağına el koydu
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        ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Maduro'nun genellikle dış seyahatlerinde kullandığı uçağa el konulduğu belirtildi. Bakanlık, uçağın paravan şirket aracılığıyla alınıp ABD dışına çıkarıldığını ve Venezuela'ya uygulanan yaptırımları deldiğini savundu.

        Maduro'nun "devlet başkanlığı uçağı" olarak kullandığı belirtilen uçağa Dominik Cumhuriyeti'nde el konulmasının, seçimlerden bu yana ABD ile Venezuela arasında iyice gerginleşen ilişkilere yeni bir yük getirmesi bekleniyor.

        Venezuela'da 29 Temmuz'da açıklanan sonuçlara göre Maduro'nun yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazandığı açıklanmıştı. Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado seçim sonuçlarını reddetmişti.

        ABD yönetimi ise seçim sonuçlarının şeffaf şekilde açıklanmadığını öne sürerek sonuçların halkın iradesini yansıtmadığını savunmuştu.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Venezuela
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