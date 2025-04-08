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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çinliler ABD ile böyle dalga geçti - İş-Yaşam Haberleri

        Çinliler ABD ile böyle dalga geçti

        Çinli sosyal medya kullanıcıları Trump'ın üretimi ABD'ye kaydırma planını, yapay zeka ile hazırlanan bir video ile alaya aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 13:26 Güncelleme: 08.04.2025 - 13:40
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        'ABD yeniden sanayileşiyor'
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın dış ticarette getirdiği yeni tarifeler dünyanın odak noktası olmaya devam ediyor. Trump, diğer ülkelerin ABD mallarına uyguladığı vergilere cevap olarak bu kararı aldıklarını dile getirse de sanayi üretimini ABD'ye çekme planı olduğu da biliniyor.

        Burada doğal olarak asıl hedef 'dünyanın fabrikası' Çin. Trump şu ana kadar Çin mallarına toplam yüzde 54 tarife uyguladı. Bu hamle ile Çin'de üretim yapıp ABD'ye mal satmak isteyen firmaların üretim tesislerini ABD'ye taşımasının teşvik edilmesi de hedefleniyor.

        ABD, bir anlamda 'yeniden sanayileşme' adımları atarken, Çinliler yapay zeka ile hazırlanan bir video ile bu hamlelerle dalga geçti. Video milyonlarca izlenmeye ulaştı.

        Videoda normalde Çin'de görmeye alışık olduğumuz fabrika görüntüleri ABD'ye uyarlanmış. Bu uyarlamada aşırı kilolu Amerikalılar tercih edilmiş.

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