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Abdal Tanımı:

Abdal kelimesini anlamı; Derviş, tarikatını veya inanışını yaymak için oradan oraya giderek dolaşan derviş olarak tanımlanır.

Abdal Nedir TDK:

Dünya hayatını bırakarak kendisini tasavvufa adayan, Allah’a (cc) yönelen derviş olarak ifade edilir.

Abdal Örnek Anlatımı:

Abdal (Derviş),tasavvufi olarak bir bölüm ermişlerdir. Abdallar (Dervişler),kendilerine yanlış ve kötülük yapanları affeden, bütün insanlara karşı iyi davranış gösteren ve iyi niyetli olan, haram olan her şeyden büyük bir imtina ile uzak duran kişilerdir.

Kendilerine ait olan birçok şeyi başkaları ile gönül rahatlığı ile paylaşan, kaza ve kadere tam itikatla inanan, ibadetlerini yaparken çok ihlaslı olan kimselerdir. Samimi olan, sevgi, merhamet ve şefkat gibi ahlaki değerlerine önem veren kişilerdir.

Abdal Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: