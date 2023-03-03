ABD’de beyin yiyen amip bir kişinin ölümüne yol açtı

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ABD’nin Florida eyaletinde bir kişi, beyin yiyen amip nedeniyle hayatını kaybetti. Ölen kişinin kimliği açıklanmadı.

Eyaletin güneybatısındaki Charlotta gerçekleşen olayın ardından sağlık yetkilileri, bu kişinin muhtemelen sinüslerini musluk suyuyla temizlerken amip kaptığını söyledi.

Naegleria fowleri adlı amip beyne burundan geçiyor. Yetkililer amipli suyun içilmesinin herhangi bir sağlık riski oluşturmadığını söylüyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre bu amip türünün bulaştığı bir kişinin hayatta kalma ihtimali son derece düşük.

Dün hayatını kaybeden kişinin 23 Şubat’ta hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı.

Eyaletin sağlık yetkililerinden Jae Williams, amibin suya nasıl bulaştığının incelendiğini açıkladı.

Bu amip türü genellikle ılık tatlı su kaynaklarında, yüzme havuzları ve göllerde bulunuyor.

Getty Images Olayın gerçekleştiği Charlotte

Tek hücreli bu canlı insan bedenine burundan girince ölüme yol açıyor fakat ağız yoluyla alındığında mide asitleri amibi yok ediyor.

Amibin bulaştığı kişilerde amibik meningoensefalit (beyin ve beyin zarı yangısı) adlı bir hastalık oluşuyor.

ABD’de her yıl ortalama üç kişi bu yüzden hayatını kaybediyor.

Hastalığın belirtileri arasında baş ağrısı, ateş, baş dönmesi, kusma, yön duygusu kaybı, boyun ağrısı, denge kaybı, halüsinasyon ve nöbet yer alıyor.

ABD verilerine göre 1962-2001 yılları arasında hastalığa yakalanan 154 kişiden yalnızca dördü hayatta kaldı.

Yetkililer halka sinüslerini doğrudan musluk suyuyla temizlememe çağrısı yaptı.

Bunun yerine arıtılmış veya kaynatıldıktan sonra oda sıcaklığına gelmesi beklenen su kullanmaları tavsiye edildi.

Bu süreç, sudaki bakterilerin ölmesini sağlıyor.