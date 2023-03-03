ABD’de beyin yiyen amip bir kişinin ölümüne yol açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Sağlık ABD’de beyin yiyen amip bir kişinin ölümüne yol açtı
ABONE OL

ABD'de beyin yiyen amip bir kişinin ölümüne yol açtı

ABD’nin Florida eyaletinde bir kişi, beyin yiyen amip nedeniyle hayatını kaybetti. Ölen kişinin kimliği açıklanmadı

ABD’de beyin yiyen amip bir kişinin ölümüne yol açtı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
BBC TÜRKÇE
amipGetty Images

ABD’nin Florida eyaletinde bir kişi, beyin yiyen amip nedeniyle hayatını kaybetti. Ölen kişinin kimliği açıklanmadı.

Eyaletin güneybatısındaki Charlotta gerçekleşen olayın ardından sağlık yetkilileri, bu kişinin muhtemelen sinüslerini musluk suyuyla temizlerken amip kaptığını söyledi.

Naegleria fowleri adlı amip beyne burundan geçiyor. Yetkililer amipli suyun içilmesinin herhangi bir sağlık riski oluşturmadığını söylüyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre bu amip türünün bulaştığı bir kişinin hayatta kalma ihtimali son derece düşük.

Dün hayatını kaybeden kişinin 23 Şubat’ta hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı.

Eyaletin sağlık yetkililerinden Jae Williams, amibin suya nasıl bulaştığının incelendiğini açıkladı.

Bu amip türü genellikle ılık tatlı su kaynaklarında, yüzme havuzları ve göllerde bulunuyor.

Olayın gerçekleştiği Charlotte Getty Images
Olayın gerçekleştiği Charlotte

Tek hücreli bu canlı insan bedenine burundan girince ölüme yol açıyor fakat ağız yoluyla alındığında mide asitleri amibi yok ediyor.

Amibin bulaştığı kişilerde amibik meningoensefalit (beyin ve beyin zarı yangısı) adlı bir hastalık oluşuyor.

ABD’de her yıl ortalama üç kişi bu yüzden hayatını kaybediyor.

Hastalığın belirtileri arasında baş ağrısı, ateş, baş dönmesi, kusma, yön duygusu kaybı, boyun ağrısı, denge kaybı, halüsinasyon ve nöbet yer alıyor.

ABD verilerine göre 1962-2001 yılları arasında hastalığa yakalanan 154 kişiden yalnızca dördü hayatta kaldı.

Yetkililer halka sinüslerini doğrudan musluk suyuyla temizlememe çağrısı yaptı.

Bunun yerine arıtılmış veya kaynatıldıktan sonra oda sıcaklığına gelmesi beklenen su kullanmaları tavsiye edildi.

Bu süreç, sudaki bakterilerin ölmesini sağlıyor.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ukrayna, geçen yıl Rusya'dan geri aldığı Kupiansk şehrine tahliye çağrısı yaptı
BBC Ukrayna, geçen yıl Rusya'dan geri aldığı Kupiansk ...
İngiliz hükümeti: Depremzedeler için özel bir vize türü yaratmayı düşünmüyoruz
BBC İngiliz hükümeti: Depremzedeler için özel bir vize ...
Arjantin'de yüksek gerilim hatlarına zarar veren yangın, ülkenin yarısından fazlasını elektriksiz bıraktı
BBC Arjantin'de yüksek gerilim hatlarına zarar veren ...
Belçika’da 5 çocuğunu öldüren kadın cinayetlerin 16. yıl dönümünde ötanaziyle öldü
BBC 5 çocuğunu öldüren kadın cinayetlerin 16. yıl ...
Japonya, 7 bin ada keşfetti
BBC Japonya, 7 bin ada keşfetti
Yanmış gıdalardan kaçınmalı mıyız?
BBC Yanmış gıdalardan kaçınmalı mıyız?
Hollanda hükümeti ev kiralarına sınırlama getirmeyi planlıyor
BBC Hollanda hükümeti ev kiralarına sınırlama getirmeyi ...
İran’da kız öğrencilerin zehirlenmesi sürüyor: Onlarca çocuk hastaneye kaldırıldı
BBC İran’da kız öğrencilerin zehirlenmesi sürüyor
Peru'da kuryenin yanındaki kutuda mumya bulundu
BBC Peru'da kuryenin yanındaki kutuda mumya bulundu
Finlandiya Rusya sınırında duvar inşa etmeye başladı
BBC Finlandiya Rusya sınırında duvar inşa etmeye başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.