Abdülkadir Meragi'nin son müzik eseri yayımlandı

Türk müziği tarihinin olduğu kadar, Orta Doğu ülkelerinin en önemli müzik teorisyenlerinden biri ve 'Sistemci Ekol'ün son temsilci Abdülkadir Meragi (1353 - 1435),Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı'nın yayımladığı 'Merâgî'nin Son Müzik Eseri: Zevâid-i Fevâid-i Aşere; Fevâid-i Aşere ve Zevâid-i Fevâid' iki farklı kompozisyon halinde hazırlandı.

Abdülkadir Meragi'nin fikir dünyasının geldiği son noktayı göstermesi açısından önemli olan eserde ilk eserlerinden sonra fikirlerini değiştirdiği özellikle dizi ve usullerdeki değişiklikler göz önüne çıkarıldı. Eser, diğerlerinden farklı olarak 'bab' ve 'fasıl' olarak değil 'fayda' dediği on bölümden oluşuyor ve her fayda bir konu içeriyor. Eserin Türkçe'ye çevirisini de Dr. Recep Uslu gerçekleştirdi.