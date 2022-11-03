Abdülkadir Ömür: "Finale kadar gitmek istiyoruz"

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, 1-0 kazandıkları Ferencvaros galibiyetinin ardından konuştu.

"İYİ FUTBOL SERGİLEDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

"Kazandığımız için mutluyuz" diyen milli futbolcu, "Gruptan çıkmak istiyorduk. Bir önceki maçta beraberlik alsak lider olarak çıkabilirdik. İyi bir takımız. İyi futbol sergilediğimizi düşünüyoruz. Soyunma odasında maça iyi başlamamız gerektiğini düşünüyorduk. Baskı altına aldık rakibi. Yetenekli oyuncularımız var. İlk yarıda bunu başardık, ikinci yarıda yorgunluklar oldu, biraz vites düşürdük. Böyle oynadığımız sürece Konferans Ligi'nde başarılı olabiliriz." ifadesini kullandı.

"SONUNA KADAR GİDECEK GÜCÜMÜZ VAR"

UEFA Konferans Ligi'ndeki hedeflerinden de bahseden Abdülkadir, "Orada da sonuna kadar gidecek gücümüz var. En iyi şekilde performansımızı en yukarıda tutup, finale kadar gitmek istiyoruz." dedi.