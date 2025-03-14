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        Haberler Gündem 3. Sayfa GÜNDEM: Abdullah 24 yaşındaydı, belinden çıkardığı silah ölümü oldu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!

        Ordu'da, 27 yaşındaki E.K., tabancayla oynarken silahın kazara ateş alması sonucu arkadaşı 24 yaşındaki Abdullah Ensar Güntez'i vurdu. Güntez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 08:10 Güncelleme: 14.03.2025 - 09:14
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        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
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        Ordu'da olay, saat 12.00 sıralarında Ünye ilçesi Bayramca Mahallesi Irmak Caddesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. E.K. (27), arkadaşı Abdullah Ensar Güntez’e (24) ait tabancayla oynamaya başladı.

        KURŞUN SOL OMZUNA İSABET ETTİ

        Omzundan vurulan Abdullah Ensar Güntez, hayatını kaybetti.
        Omzundan vurulan Abdullah Ensar Güntez, hayatını kaybetti.

        DHA'daki habere göre bu sırada silah kazara ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun Güntez’in sol omzuna isabet etti.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Abdullah Ensar Güntez, ambulansla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Güntez, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        E.K. gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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