Abdullah Avcı, Sivasspor'u tebrik etti

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Sivasspor'u galibiyeti, iştahı ve arzusu nedeniyle kutladığını belirtti.

Bekledikleri gibi fizik kalitesi yüksek, sıcak teması olan bir takımla karşılaştıklarını dile getiren Avcı, "Özellikle ilk yarı itibarıyla, çalıştığımız topa sahip olma ve rakibi topun peşinde koşturmayı zaman zaman yaptık. Zaman zaman basit kayıplarla rakibe duran toplar verdik. İlk yarı itibarıyla 1-0 yenik duruma düştük. Çalıştığımız, ufak değişiklikler ve dokunuşlarla dizayn etmeye çalıştığımız sistemin ilk yarıda karşılığını alamadık." dedi.

İkinci gole kadar sistemin biraz devreye girmeye başladığını belirten Avcı, şöyle konuştu:

"Skor 2-0 olduktan sonra, oyuncuların uzun süredir alışık olduğu dizayna döndük. Şık olmayan basit top kayıplarına döndü. Beşiktaş takımının oyuna tekrar girmesi gereken durumdan tamamen uzaklaştık. Bizim sistemi denedik olmadı, onların alışık olduğu sistemi denedik olmadı. Zihinsel olarak da bu hafta itibarıyla bakacağız. Tespitlerimizi yapıp bir an evvel dönüş yapmamız lazım. Cuma akşamı muhteşem seyircimizle beraber, umarım ikinci haftada lige galibiyetle başlangıç yapan takım kimliğini ortaya koyarız."