Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Abdullah Ayaz, UEFA Genel Sekreterler Toplantısı'na katıldı - Futbol Haberleri

        Abdullah Ayaz, UEFA Genel Sekreterler Toplantısı'na katıldı

        UEFA Genel Sekreterler Toplantısı, birliğe üye 55 ülke genel sekreter ve yetkililerinin katılımıyla İspanya'nın Marbella şehrinde yapıldı. TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz toplantıya katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 17:54 Güncelleme: 26.09.2025 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayaz, UEFA Genel Sekreterler Toplantısı'na katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Genel Sekreterler Toplantısı, birliğe üye 55 ülke genel sekreter ve yetkililerinin katılımıyla İspanya'nın Marbella şehrinde yapıldı.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre iki gün süren etkinlikte TFF'yi, Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ile Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları temsil etti.

        Organizasyonda açılış konuşmasını yapan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan, "Toplantı, Avrupa futbolunu global bir referans haline getiren deneyim, bilgi ve yönetim becerilerini paylaşmak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Sizler profesyonellik, adanmışlık ve sürdürülebilir stratejik vizyonun, federasyonlarımızı güçlendiren ve onların sağlamlığı ile saygınlığını koruyan en iyi örneklerisiniz." ifadelerini kullandı.

        UEFA Genel Sekreterler Toplantısı'nda milli takım müsabakalarının geleceği, finansal sürdürülebilirlik, hakemlik, Avrupa futbolunda gündemde yer alan konular işlendi.

        Ayrıca programda İsviçre'de düzenlenen 2025 UEFA Kadınlar Şampiyonası yeniden gözden geçirildi. Hukuki konular, altyapılar, kadın futbolu, dijitalleşme ve yapısal modernizasyonlar üzerine oturumlar gerçekleştirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Yeşim Akbaş'ın şüpheli ölümünde yeni görüntüler!
        Yeşim Akbaş'ın şüpheli ölümünde yeni görüntüler!
        26 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        26 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Hafta sonu yağış var mı?
        Hafta sonu yağış var mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama davasında karar!
        7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama davasında karar!
        Gazze soykırımının gölgesinde
        Gazze soykırımının gölgesinde
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        Suç örgütleri için motosiklet çalan şebekeye operasyon!
        Suç örgütleri için motosiklet çalan şebekeye operasyon!
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        Bugün uzaktan boşandılar
        Bugün uzaktan boşandılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        G.Saray rekor için sahada!
        G.Saray rekor için sahada!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        "Şeker büyüme geriliği yapabilir" uyarısı!
        "Şeker büyüme geriliği yapabilir" uyarısı!