Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında bugün evinde, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Lokomotiv Moskova maçı öncesi açıklamalarda bulundu ve stadyumdaki sürprizi duyurdu. Sporx'in haberine göre Albayrak'ın, Şampiyonlar Ligi macerası öncesi yaptığı açıklamalar şöyle:

''STADYUM SARI KIRMIZI IŞIKLARLA DONATILDI"

"Şampiyonlar Ligi'ni çok özledik. Müziğini, bayrağını özlemişiz. Bütün Galatasaray taraftarlarına hayırlı olmasını diliyorum. Bütün taraftarlarımızı Türk Telekom'a bekliyorum. Stadyumumuz bugün için sarı ve kırmızı ışıklarla donatıldı."

"HOCA BENİ SAKİNLEŞTİRİYOR"

"Çok heyecanlıyım. Hoca beni sakinleştiriyor. Muhteşem taraftarlar ile birlikte 90 dakika susmamamız gerekiyor. Taraftarıyla birlikte Galatasaray'ın neler yapabileceğini tüm dünya gördü. Ben dahil kimseye susmak yok."

"NE OLURSUNUZ BIRAKMAYIN"

"Taraftarlardan rica ediyorum. Ne olursunuz bizi yalnız bırakmayın. Sonra pişman olabilirler..."

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