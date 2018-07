Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kiralama yöntemi ile birlikte UEFA'nın verdiği talimatların içinde kalacağız. Dışına çıkmayayacağız. Muhakkak transfer yapacağız. En az 2 tane daha yapacağız. Her an her şey olabilir"

"Takımdan ayrılmak isteyen olursa hocamızla konuşur ve gider. Yabancı kontenjanımızı boşaltabiliriz. Kaleci transferi de gündemimizde ama yerli almak istiyoruz."

"Altyapıdan kalecilerimiz geliyor. Muhakkak bir tane de yerli kaleci alacağız."

"Tarık Çamdal için ben de kulüp bakıyorum. Geçmiş dönemde böyle bir sözleşme yapılmış. Olan olmuş artık. Tarık'ın hiçbir suçu yok. Kendisiyle böyle bir sözleşme yapılmış. Ama ona bir takım bulup göndereceğiz. Kendisi de oynamak istiyor."



"Ndiaye gitmeden önce bizimle konuştu. Hocamız ona Galatasaray'ı anlattı ama kendisi anlamamış herhalde. Çünkü şu an pişman. Şampiyon takımdan küme düşen takıma gitti. Bu ayrılıklar bazen iyi oluyor, kulübün değerini daha iyi anlıyorlardır."

"Bankalara gidip yalvarmak yerine, kombine alan iş adamlarımıza gidip 2-3 yıl uzatmalarını isteyeceğiz. Ben de kendi locamı uzatacağım, başkan bey de aynı şekilde... Bazı arkadaşlarımız buna başladı, ciddi paralar gelmeye başladı."