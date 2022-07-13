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Öldürülen Eski Japonya Başbakanı Abe'nin katilinden suikasta dair yeni ifade

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin katil zanlısı, annesinin takipçisi olduğu bir dini gruba bağış yapmak için ailesine ait 2 arsayı sattığını söyledi. Ailesinin daha sonra maddi olarak iflas ettiğini belirten saldırgan, Abe'nin bu grubu desteklediğine inandığı için suikastı gerçekleştirdiğini yineledi. İddialara konu olan dini gruptan yapılan açıklamada da saldırganın annesinin grubun takipçisi olduğu doğrulandı.

Abe'nin katilinden suikasta dair yeni ifade
Abe'nin katilinden suikasta dair yeni ifade
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İHA

Geçtiğimiz Cuma günü uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Abe'nin katil zanlısı 41 yaşındaki Tetsuya Yamagami'nin ifadesinde, daha önce de suçladığı dini grup olan Dünya Barışı ve Birleşmesi için Aile Federasyonu, kısa adıyla Birleşme Kilisesi'nin annesinin iflasına nasıl neden olduğunu anlattığı öğrenildi.

Annesinin 1998 yılında dini gruba katıldığını ifade eden Yamagami, daha sonra Nara şehrindeki iki arsayı ailenin onayı olmadan satarak söz konusu dini gruba büyük bağışlar yaptığını söyledi. Yüksek miktardaki bağışların ardından ailesinin maddi durumunun giderek kötüleştiğini ve mali çöküş yaşadıklarını açıklayan saldırganın, suikasti de Abe'nin annesinin iflasından sorumlu tuttuğu grubu desteklediğini düşünmesi nedeniyle gerçekleştirdiğini yinelediği bildirildi.

Görsel: Associated Press

SALDIRIDAN 1 GÜN ÖNCE SİLAHI DENEMİŞ

Yamagami, ayrıca suikasttan bir önceki gece, soruşturmaya konu olan dini grupla ilişkisi bulunan bir tesise giderek silahını test ettiğini itiraf etti. Polis ise Nara şehrinde bulunan tesiste yaptığı incelemede duvarda kurşun deliğine benzer izler ve mermi parçası olduğu düşünülen metal parçaları bulunduğunu açıkladı.

BAĞIŞ İDDİASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İddialara konu olan kiliseden yapılan açıklamada da saldırganın annesinin dini grubun takipçisi olduğu doğrulandı. İnsanların kendi istekleriyle bağış yaptıkları ve bağış miktarlarına kendileri karar verdikleri kaydedilirken, Abe'nin ise daha önce bir grup etkinliğine "organizasyonun barışı teşvik etme amaçlı faaliyetlerine övgü niteliğinde" bir mesaj gönderdiği belirtildi. Buna rağmen Abe'nin grubun bir üyesi ya da danışmanı olmadığı vurgulandı.

ABE'NİN DEDESİNİ DE SUÇLAMIŞ

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe geçtiğimiz Cuma günü Nara şehrinde yaptığı seçim konuşması sırasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Eski bir Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli olan saldırganın, daha önceki ifadelerinde annesinin iflasından sorumlu tuttuğu dini grubu Japonya'ya ilk olarak Abe'nin eski başbakan olan dedesinin getirdiğine inandığı için Shinzo Abe'yi hedef aldığını söylemişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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