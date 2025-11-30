Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin ABİ ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı? ATV dizisi ABİ konusu nedir, oyuncuları kimler? Başrolde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu var!

        A.B.İ. dizisi ne zaman başlıyor? Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu başrolde!

        ATV'nin OGM Pictures imzalı Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) dizisi için geri sayım devam ediyor. Yönetmenliğini Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Murat Aksu'nun üstlendiği dizinin başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu yer alıyor. Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği A.B.İ. dizisinin afişi yayınlandı. Peki, A.B.İ. dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu, konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ATV'nin yeni dizisi A.B.İ. konusu ve oyuncu kadrosu hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2025 - 18:15 Güncelleme: 30.11.2025 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ATV, Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) dizisini izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. OGM Pictures imzalı dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor. Yeni sezonda ekrana gelecek olan dizinin afişi görücüye çıktı. Bu gelişme sonrası framatik bir aileyle yüzleşme hikayesi anlatan yeni yapımın yayın tarihi, oyuncu kadrosu ve konusu gibi detaylar merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, A.B.İ. dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? İşte ATV’nin yeni dizisi A.B.İ. oyuncuları, konusu ve merak edilen tüm detaylar...

        2

        A.B.İ. DİZİSİNİN AFİŞİ YAYINLANDI

        Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği OGM Pictures imzalı ATV’nin yeni dizisi Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) için hazırlanan afiş yayınlandı.

        Görsel tasarımıyla dikkat çeken afiş, dizinin beklentisini daha da arttırdı.

        Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Murat Aksu’nun oturduğu yapım, gerilim ve duygusal çatışmaların yoğun olduğu bir hikaye sunacak.

        3

        A.B.İ. DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven tarafından kaleme alınan A.B.İ. dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

        A.B.İ. yayın tarihi netleştiğinde haberimizde yer verilecektir.

        4

        A.B.İ. DİZİSİ KONUSU NEDİR?

        "Aile bazen en büyük sınavdır" sloganıyla tanıtılan Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) dizisi; güçlü aile bağları, geçmişle hesaplaşma ve vicdan muhasebesi temalarını bir arada işliyor.

        A.B.İ.'nin merkezinde, ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşmaya çalışan Doğan'ın yeni bir hayata adım attığı ancak yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesi yer alıyor.

        Dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu üstlenerek merak uyandıran bir uyum sergiliyor.

        5

        Dizide Kenan İmirzalıoğlu, yıllar önce ailesine rest çekmiş bir doktoru canlandıracak.

        6

        A.B.İ. DİZİSİ OYUNCU KADROSU

        Dizinin geniş oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

        Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz, Tarık Papuççuoğlu ve Tülay Bursa.

        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        Papa 14. Leo Türkiye'den ayrıldı
        Papa 14. Leo Türkiye'den ayrıldı
        Araç göle uçtu! 3 kişi hayatını kaybetti!
        Araç göle uçtu! 3 kişi hayatını kaybetti!
        Çocuğa korkunç şiddet!
        Çocuğa korkunç şiddet!
        Netanyahu af talebinde bulundu
        Netanyahu af talebinde bulundu
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi