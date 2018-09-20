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Abidin Ünal'dan 15 Temmuz ifadesi: Hava Kuvvetleri darbe ile emir komuta içinde mücadele eden tek kuvvettir

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Abidin Ünal 15 Temmuz davasında müşteki sıfatıyla ifade verdi. FETÖ mensuplarından şikayetçi olan Ünal, "Yaptığımız çalışmada yer alan isimlerin darbeye katıldığını gördük. Zaten o gece beni 'Ne oluyor?' diye arayan eski komutanlarımıza, bunun paralel yapının oyunu olabileceğini net olarak ifade ettim" diye konuştu

20.09.2018 - 13:54 | Güncelleme: HABERTURK.COM

 

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nde yaşananlara ilişkin davada dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Abidin Ünal müşteki sıfatıyla ifade verdi. 15 Temmuz'da yaşadıklarını bir kez daha anlatan Ünal, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı, başlangıçtan itibaren ve gecikmeksizin emir komuta düzeni içinde darbenin önlenmesi için organize faaliyete başlayan tek kuvvettir" dedi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Akıncı davasında 15 Temmuz'da derdest edilen bazı eski üst düzey havacı komutanların müşteki sıfatıyla ifadelerinin alınmasına başlandı. Bugünkü duruşmada Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün dinlenmesi bekleniyordu. Ancak Mahkeme Başkanı Selfet Giray, Küçükakyüz'ün mazeret bildirdiğini, duruşmaya gelmeyeceğini açıkladı.

"FETÖ MENSUPLARINDAN ŞİKAYETÇİYİM"

Daha sonra salonda hazır bulunan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Kuvvetleri Komutanı olan Emekli Orgeneral Abidin Ünal'a söz verildi. Ünal, 15 Temmuz sürecinde yaşananları daha önceki ifadelerine benzer şekilde anlattı. Ünal, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı, başlangıçtan itibaren ve gecikmeksizin Hava Kuvvetleri Komutanı yönetiminde, emir komuta düzeni içinde darbenin önlenmesi için organize faaliyete başlayan tek kuvvettir. Darbe teşebbüsüne katkı sağlayan bir takım FETÖ mensubunun başlattığı hava harekatı Hava Kuvvetleri tarafından bastırılmıştır. Akşam 22.03’te başlayan hava faaliyeti tam 10 saat sonra 08.03’te sonlandırılmıştır. Darbe teşebbüsünde bulunarak Türk Silahlı Kuvvetlerini ve o dönem komutanı olduğum Hava Kuvvetlerinin itibarını zedeleyen FETÖ mensuplarından şikayetçiyim" dedi.

"AKINCI'YA GİDİŞ TALİMATI VERMEDİM"

Sanıkların yoğun inkar ve iftiralarına şahit olduklarını belirten Ünal, "Güya timlerin deniz klübüne gelmesini istemişim, götürülecekler ve bırakılacakların listesini de ben vermişim. İftiradır. Haklarında iftira suçundan yasal takibat sürdürülmektedir. Beni Akıncı'ya götürecekleri helikoptere bindiğimde kokpitte beni öğlen getiren ekibin olduğunu görünce, 'iyi uçuşlar' dedim, ama iddia edildiği gibi Akıncı'ya gidiş talimatı vermem söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

"DARBEYE KATILDIKLARINI GÖRDÜK"

Ünal'a mahkeme başkanı ve avukatlar tarafından bazı sorular da yöneltildi. Başkan Giray Ünal'a 2016 yapılacak YAŞ öncesi FETÖ'cüler hakkında yapıp yapmadığını sordu. Ünal, bu soruya "Çalışma yaptık, hazırlıkları ilgili bakanlara teslim ettik. Muhtemelen o bilgilere nüfuz ettiler. Ben son taslağı 13 Temmuz'da teslim etmiştim. Yaptığımız çalışmada yer alan isimlerin darbeye katıldığını gördük. Zaten o gece beni 'Ne oluyor?' diye arayan eski komutanlarımıza, bunun paralel yapının oyunu olabileceğini net olarak ifade ettim" yanıtını verdi.

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