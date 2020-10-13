Aboubakar'dan flaş açıklamalar

- Burada kısa bir hikayemiz olmuştu, devamını yazmak için bu güzel kulübe geldim.
- Sakatlığım nüksederse sözleşmem feshedilecek. Taraftarın buna rağmen beni sıcak karşılamasına teşekkür ederim. Uzun süre sahalardan uzak kaldım ama şu an iyiyim, oynamaya hazırım.
- Geçen sezon oynamama sebebim tamamen teknik direktörün tercihiydi.
- Biz burada birbirimizle mücadele etmiyoruz, kupalar kazanmak için mücadele ediyoruz.
- Bir önceki ayrılığımın sebebi menajerimle kulüp arasında yaşanan anlaşmazlıktı.
- Ben 9 numarayım. Forvette kendimi iyi hissediyorum. Takıma yardımcı olmam gerekirse kanat forvet olarak da oynarım.
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