Abudabi nerede, hangi ülkede? Abudabi nerenin, hangi ülkenin şehri?

Birkaç on yıl içinde mütevazı bir balıkçı kasabasından küresel bir güç merkezine dönüşen bu şehir, sadece parıltısıyla değil, aynı zamanda stratejik konumu ve siyasi ağırlığıyla da dikkat çeker. Peki, bu etkileyici metropol tam olarak Abudabi nerede ve hangi yapıya aittir?

Basra Körfezi kıyısında bir inci gibi parlayan bu şehir, sadece bir şehir olmanın çok ötesinde anlamlar taşır. Ait olduğu ülkenin hem en büyük hem de en zengin parçası olması, ona bölgede ve dünyada özel bir statü kazandırır. Bu nedenle Abudabi hangi ülkede sorusunun yanıtı, bizi sadece bir harita üzerindeki bir ülkeye değil, aynı zamanda yedi emirlikten oluşan karmaşık ve zengin bir federasyonun kalbine götürür.

REKLAM

ABUDABİ NEREDE?

Abu Dabi, coğrafi olarak Arap Yarımadası'nın güneydoğusunda, Basra Körfezi'nin güney kıyısında yer alır. Şehrin merkezi, kıyıdan sadece birkaç yüz metre açıkta bulunan ve anakaraya köprülerle bağlanan T şeklindeki bir ada üzerindedir. Ancak şehrin büyümesi, bu ana adanın sınırlarını çoktan aşmıştır. Günümüzde Abu Dabi, hem anakarada hem de Yas, Saadiyat, Al Reem gibi çevredeki çok sayıda doğal ve yapay ada üzerinde genişleyen devasa bir metropol alanını kapsar. Bu adalardan her biri, şehrin farklı bir yönünü temsil eder; Saadiyat Adası kültürel bir merkezken, Yas Adası eğlence ve motor sporlarının kalbi olarak konumlandırılmıştır.

Fiziksel olarak Abu Dabi, geniş ve kurak bir çöl coğrafyasının ortasında bulunur. Şehrin çevresi uçsuz bucaksız kum tepeleriyle çevrilidir, ancak modern şehir planlaması ve ileri teknoloji sayesinde şehrin kendisi oldukça yeşil bir görünüme sahiptir. Özellikle şehrin kıyı şeridini koruyan ve bir vaha gibi uzanan Mangrov Ulusal Parkı, bu çöl coğrafyasının ortasında şaşırtıcı bir doğal yaşam alanı sunar. Konumu itibarıyla Abu Dabi, yıl boyunca yüksek sıcaklıkların ve nemin etkili olduğu sıcak bir çöl iklimine sahiptir. REKLAM ABUDABİ HANGİ ÜLKEDE? Abudabi hangi ülkede sorusunun net ve doğrudan cevabı, Birleşik Arap Emirlikleri'dir (BAE). Abu Dabi, bu ülkenin başkentidir. Birleşik Arap Emirlikleri, 1971 yılında bir araya gelen yedi ayrı emirlikten oluşan bir federasyondur. Bu emirlikler; Abu Dabi, Dubai, Şarika, Acman, Ummül-Kayveyn, Resü'l-Hayme ve Füceyre'dir. Bu yedi emirlik, kendi iç işlerinde belirli bir özerkliğe sahip olsalar da, dış politika, savunma ve ekonomi gibi konularda federal bir çatı altında birleşirler. Bu federasyon yapısı içinde Abu Dabi, sadece başkent olmanın ötesinde bir role sahiptir. Hem yüzölçümü olarak en büyük emirlik olması hem de Birleşik Arap Emirlikleri'nin toplam petrol ve doğal gaz rezervlerinin yüzde 90'ından fazlasına ev sahipliği yapması, onu federasyonun tartışmasız en güçlü ve en zengin üyesi yapar. Ülkenin toplam gayri safi yurt içi hasılasının yarısından fazlası tek başına Abu Dabi emirliği tarafından üretilir. Bu muazzam ekonomik güç, Abu Dabi'ye sadece BAE içinde değil, tüm Ortadoğu ve dünya genelinde büyük bir siyasi ve finansal etki alanı sağlar.

REKLAM ABUDABİ HANGİ ÜLKENİN ŞEHRİ? Bu soru, bir önceki soruyu derinleştirerek Abu Dabi'nin BAE içindeki özel statüsünü anlamamızı sağlar. Evet, Abu Dabi Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir şehridir, ancak daha spesifik olarak Abu Dabi Emirliği'nin başşehridir. Bu ayrım önemlidir, çünkü "Abu Dabi" kelimesi hem ülkenin en büyük emirliğini hem de o emirliğin başkenti olan şehri ifade etmek için kullanılır. Abu Dabi şehri, kendisiyle aynı adı taşıyan ve BAE topraklarının yaklaşık yüzde 87'sini kaplayan devasa emirliğin yönetim merkezidir. Dolayısıyla Abudabi hangi ülkenin şehri sorusuna verilecek en kapsamlı yanıt, "Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluşturan yedi emirlikten en büyüğü ve en zengini olan Abu Dabi Emirliği'nin başkenti ve aynı zamanda tüm federasyonun federal başkentidir" şeklinde olabilir. Bu şehir, ülkenin petrol zenginliğinin kaynağı ve yönetim merkezidir. Dubai daha çok turizm, ticaret ve uluslararası bir vitrin olarak öne çıkarken, Abu Dabi ülkenin siyasi gücünün, finansal istikrarının ve stratejik vizyonunun merkezidir. Şeyh Zayed Ulu Camii, Emirates Palace oteli gibi görkemli yapılar ve Louvre Abu Dhabi gibi küresel kültür projeleri, sadece şehrin değil, aynı zamanda emirliğin sahip olduğu vizyonun ve servetin birer göstergesidir.