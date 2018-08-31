AC Kajaani - KTP Kotka maçı rakamları

AC Kajaani ve KTP Kotka, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Finlandiya Ykkönen maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 18 puanlı AC Kajaani 8. sırada bulunuyor, KTP Kotka 26 puana sahip ve 6. sırada. AC Kajaani, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. KTP Kotka, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 412. İddaa'da AC Kajaani kazanır 2.00, berabere biter 3.20, KTP Kotka kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

AC Kajaani son hafta oynanan Oulu maçında 0-0 berabere kaldı.

KTP Kotka, EIF Ekenas karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan AC Kajaani, 9 gol attı ve 11 gol yedi.

KTP Kotka ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. KTP Kotka, 10 gol atarken 15 gol yedi.

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