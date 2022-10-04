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Aç kalarak zayıflamak vücutta hasarlara neden oluyor...Organlar yavaşlıyor, kaslar eriyor!

Birçok kişi zayıflamanın anahtarını aç kalmak olarak görüyor. Bu şekilde kilo vermek mümkün mü? Evet, aç kalarak kilo verebilirsiniz ancak bunun bedeli vücudunuza çok ağır olabilir. Verilen her kilo, vücutta hasara yol açarak, sağlık problemine dönebilir.

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  • Aç kalmak zayıflatır mı? Aç kalarak kilo verince vücutta neler oluyor?

    Halk arasında kilo vermeye yönelik pek çok bilgi dolaşıyor. Bunlardan en popüleri; aç kalmanın, kilo vermenin anahtarı olduğu düşüncesi. Peki, gerçekten aç kalmak zayıflatır mı? Detaylara bakalım.

     
  • Aç kalmak zayıflatır mı? Aç kalarak kilo verince vücutta neler oluyor?

    AÇ KALMAK ZAYIFLATIR MI?

    Aç kalarak, kilo vermek mümkündür. Ancak; bu, yöntemin doğru olduğu anlamına gelmiyor.

    Vücudu bilinçsizce aç bırakmak zayıflatsa da vücutta büyük hasarlara yol açar. Kısa vadede zayıflasınız da uzun vadede sonuçlar oldukça canınızı sıkabilir.
  • Aç kalmak zayıflatır mı? Aç kalarak kilo verince vücutta neler oluyor?

    AÇ KALARAK ZAYIFLAMANIN ZARARLARI

    - Vücudun çalışması için gerekli olan bir kalori miktarı vardır. Bu kaloriyi alamayan vücut halsizleşir, organlar kendilerini yavaşlatır.

    - Beyin, bu diyet anlayışını "kıtlık" olarak algılar ve önlem alır. O saatten sonra yediğiniz her şey, kıtlığa karşı olarak depolanır.
  • Aç kalmak zayıflatır mı? Aç kalarak kilo verince vücutta neler oluyor?

    - Böbreklerdeki kan akımı ve süzülmesi azalır.

    - İlk haftalar iyi gitse de zamanla zayıflama en az seviyeye düşecek ve belli bir yerden sonra duracaktır.

    - Vücuda gereken mineral ve vitaminler girmediği için bağışıklık sistemi zayıflar.
  • Aç kalmak zayıflatır mı? Aç kalarak kilo verince vücutta neler oluyor?

    - Zayıflama esnasında giden kilolar yağdan değil, su ve kaslardan gider. Proteinler kaslarda birikir yani vücudumuz için yararlı olan proteinler "zayıflama" adı altında kaybedilir. 

    - Vücudun sıvı elektrolit dengesi bozulur.

    - Zamanla halsizleşen vücut, günlük işlerini yapacak enerji bulamaz.
  • Aç kalmak zayıflatır mı? Aç kalarak kilo verince vücutta neler oluyor?

    - Kanda ürik asit artışı yaşanır.

    - Zamanla kişide saç dökülmesi, yorgunluk ve unutkanlık yaşanabilir. 
  • Aç kalmak zayıflatır mı? Aç kalarak kilo verince vücutta neler oluyor?

    DOĞRU ZAYIFLAMA YÖNTEMİ NEDİR?

    Eğer zayıflamak istiyorsanız yapabileceğiniz ilk şey, kendinize göre bir diyet bulmaktır. Diyet listeleri tamamen kişiye özeldir. Bir diyet listesinin, başka birinde de aynı etkiyi yaratacağı kesin değildir.
  • Aç kalmak zayıflatır mı? Aç kalarak kilo verince vücutta neler oluyor?

    En sağlıklı yöntem; bir diyetisyen ile çalışmaktır. Diyetisyenler, kişinin vücuduna ve sistemine göre bir liste hazırlar. Bu profesyonel yardım sizi hem aç kalmaktan hem de vücudunuza zarar vermekten korur.
  • Aç kalmak zayıflatır mı? Aç kalarak kilo verince vücutta neler oluyor?

    Tabii ki kilo verirken, sporun önemi de atlanmamalıdır. Kasları çalıştırmak hem kas sağlığı için önemlidir hem de kilonun sağlıklı vermesine yardım eder. 

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