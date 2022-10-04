AÇ KALARAK ZAYIFLAMANIN ZARARLARI

- Vücudun çalışması için gerekli olan bir kalori miktarı vardır. Bu kaloriyi alamayan vücut halsizleşir, organlar kendilerini yavaşlatır.

- Beyin, bu diyet anlayışını "kıtlık" olarak algılar ve önlem alır. O saatten sonra yediğiniz her şey, kıtlığa karşı olarak depolanır.