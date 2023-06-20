BAZI İLAÇLAR GREYFRUT SUYU İLE KESİNLİKLE İÇİLMEMELİ

Kolestrol ilaçlarının ise kesinlikle greyfrut suyu gibi narenciye suyuları ile içilmemesi gerekiyor. Ayrıca hiç bir ilaç alkol ile içilmemelidir. Alkol ilacın etkisini azaltarak zararlı etkilere de neden olabiliyor.