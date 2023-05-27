Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aç karnına kahve içmek kötü mü?

Uzmanlar, aç karnına kahve içmenin etkilerini değerlendirdi. Bağırsakların uyum sağlayabileceğini aktaran uzmanlar, bu alışkanlıkta dikkat edilmesi gereken bazı noktalara dikkat çekti

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Aç karnına kahve içmek sağlıksız mı?

    Massachusetts General Hospital'dan Gastroenterolog Dr. Trisha Pasricha, aç karnına içilen kahvenin olası zararlarını The New York Times'a anlattı.

     
  • Aç karnına kahve içmek sağlıksız mı?

    Pasricha, birçok insanın sabahları bir fincan kahveyle güne başladığını aktararak, sosyal medyada bir şeyler yemeden içilen kahvenin bağırsaklara zarar verebileceği, şişkinlik, akne, saç dökülmesi, anksiyete, tiroid sorunları veya ağrılı regl dönemleri gibi diğer hastalıklara katkıda bulunabileceği fikrinin, kuşku kadar popülerlik de kazandığını söyledi. 
  • Aç karnına kahve içmek sağlıksız mı?

    Amerikan Gastroenteroloji Derneği yönetim kurulu üyesi Dr. Kim Barrett, araştırmacıların 1970'lerden bu yana kahve içmenin yararlarını ve zararlarını, özellikle de bağırsaklarla ilgili olanlarını araştırdıklarını söyledi. Öte yandan midenin kahve de dahil olmak üzere her türlü tahriş edici maddeye karşı dayanıklı olduğu kaydedildi. 
  • Aç karnına kahve içmek sağlıksız mı?

    Dr. Barrett, "Midenin kendini korumak için pek çok yolu vardır" diyerek, şunları söyledi: "Örneğin, mide zarı ile yediğiniz şey arasında güçlü bir kalkan oluşturan kalın bir mukus tabakası salgılar.Bu kalkan aynı zamanda mideyi yiyecekleri parçalamak için gereken kendi doğal asidik ortamından da korur. Midenin savunmasının aşılması için çok sert bir madde tüketmeniz gerekir çünkü mide sürekli olarak olumsuz ve zarar verici bir ortamdadır." 
  • Aç karnına kahve içmek sağlıksız mı?

    KAHVE BAĞIRSAKLARI NASIL ETKİLER?

    Dallas'taki Baylor Üniversitesi Tıp Merkezi'nden İç Hastalıkları bölümü şefi Dr. Byron Cryer ise, alkol, sigara dumanı ve bazı nonsteroid antienflamatuar ilaçlar gibi tahriş edici maddelerin midemizin doğal savunma mekanizmalarını değiştirdiği ve iç yüzeyine zarar verdiğinin iyi bilindiğini söyledi.
  • Aç karnına kahve içmek sağlıksız mı?

    Bazı tahriş edici maddeler mideyi asit ve ülser oluşumuna karşı daha savunmasız hale getirebilirken, çok sayıda büyük çalışma kahve için böyle bir durumun söz konusu olmadığını ortaya koydu. Örneğin; 2013 yılında Japonya'da yaşayan 8.000'den fazla kişi üzerinde yapılan bir çalışmada, günde üç veya daha fazla fincan içenler arasında bile kahve tüketimiyle mide veya bağırsakta ülser oluşumu arasında önemli bir ilişki bulunamadı. 

     
  • Aç karnına kahve içmek sağlıksız mı?

    Dr. Cryer, "Konsantre halde bile olsa kahvenin midede nesnel bir hasara yol açması muhtemel değildir" dedi. 
  • Aç karnına kahve içmek sağlıksız mı?

    Dr. Cryer, sözlerine şöyle devam etti: "Bununla birlikte, kahvenin bağırsak üzerinde bir etkisi var; kolonu hızlandırabilir, bağırsak hareketini tetikleyebilir ve midede asit üretimini artırır. Bağırsakların dışında, kahveden alınan kafeinin kalp atış hızını ve kan basıncını artırdığı iyi biliniyor. Kahve, yatma vaktine çok yakın içildiğinde uykuyu bozabilir; ancak bu değişiklikler geçicidir."
  • Aç karnına kahve içmek sağlıksız mı?

    ARTAN MİDE ASİDİ HERHANGİ BİR SORUNA NEDEN OLUR MU?

    Dr. Barrett, aç karnına kahve içmenin mideye herhangi bir zarar verme olasılığının düşük olduğunu, ancak teorik olarak mide ekşimesine neden olabileceğini söyledi.
  • Aç karnına kahve içmek sağlıksız mı?

    Kahvenin mide asidi üretimini tetiklediği biliniyor; ancak midede yiyecek varsa ya da kahveyi süt veya kremayle içmek bu asidi nötralize etmeye yardımcı olan bir tampon oluşturmaya yardımcı olur. Dr. Barrett, özellikle de kahve sade ise, yemek yemeden kahve içmenin mide pH'ını sütle ya da yemekle içmeye kıyasla daha fazla düşürebileceğini söyledi.
  • Aç karnına kahve içmek sağlıksız mı?

    Dr. Trisha Pasricha, pH değerinin biraz daha düşük olmasının mide zarı için bir sorun teşkil etmese de, asitten kaynaklanan hasara karşı çok daha savunmasız olduğu için yemek borusu zarı için bir sorun teşkil edebileceğini söyledi.

    Pasricha, "Ayrıca, birkaç çalışma kahvenin yemek borusunu mideye bağlayan sfinkteri gevşetip açabileceğini göstermiştir; bu da varsayımsal olarak mideden gelen asidin yemek borusuna daha kolay sıçramasına ve hoş olmayan mide ekşimesi semptomlarına neden olabilir.
  • Aç karnına kahve içmek sağlıksız mı?

    Ancak bu konuda da veriler kafa karıştırıcı. Avrupa, Asya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan 15 çalışmanın 2014 yılında gözden geçirilmesiyle kahve tüketimi ve mide ekşimesi semptomları arasında bir bağlantı bulunmazken, 48.000'den fazla kadın hemşirenin verilerinin kullanıldığı 2020 tarihli bir çalışmada kahve içenler arasında mide ekşimesi semptomları riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi.
  • Aç karnına kahve içmek sağlıksız mı?

    Bilim insanları, kahvenin yemek borusunu nasıl etkileyebileceğini anlamak için Barrett özofagusu adı verilen ve yemek borusu, uzun süredir asit reflü sorunu olan kişilerde olduğu gibi mide asidine kronik maruziyetten zarar gördüğünde ortaya çıkan bir durumu da inceliyor. Bu durumda, yemek borusunu kaplayan hücreler kendilerini asitten korumak için daha sert, mide benzeri hücrelere dönüşür. Bu değişiklikler, özellikle ailede bu durum varsa ya da sigara içiyorsanız, yemek borusu kanseri riskini artırabilir. Ancak güven verici bir şekilde, 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir çalışmada kahve tüketimi ile benzer bir ilişki bulunmamıştır. Yazarlar, Barrett özofagusu için kahveden kaçınmanın muhtemelen yararlı olmayacağı sonucuna vardı" dedi.
  • Aç karnına kahve içmek sağlıksız mı?

    PEKİ NE YAPMALIYIZ?

    Pasricha, hastalarına genellikle semptomlarını not etmelerini söylediğini belirterek, şunları söyledi: "Eğer kahve içtikten sonra sürekli olarak göğüslerinde bir yanma ya da ağızlarında ekşi bir tat hissediyorlarsa, kahveyi azaltmak isteyebilirler. Sabah fincanınıza biraz süt veya krema ya da küçük bir lokma yiyecek eklemek de yardımcı olabilir. Ancak herhangi bir belirti fark etmiyorsanız, muhtemelen kahveden sonra önemli bir reflü yaşamayan birisiniz ve huzur içinde içmeye devam edebilirsiniz."
  • Aç karnına kahve içmek sağlıksız mı?

    Dr. Cryer kahvesini düzenli olarak latte veya cappuccino olarak içiyor. "Buharda pişirilmiş süt acılığı azaltıyor ve genel olarak, kahve içmek uzun ömür, daha düşük kardiyovasküler hastalık riski ve karaciğer, prostat, meme ve kolorektal kanser dahil olmak üzere birçok kansere karşı koruma dahil olmak üzere birçok sağlık yararı var" dedi. 

    Dr. Cryer, "Kahvenin yararlarına ilişkin kanıtlar zararlarından çok daha fazladır" dedi.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.