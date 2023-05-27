Dr. Trisha Pasricha, pH değerinin biraz daha düşük olmasının mide zarı için bir sorun teşkil etmese de, asitten kaynaklanan hasara karşı çok daha savunmasız olduğu için yemek borusu zarı için bir sorun teşkil edebileceğini söyledi.

Pasricha, "Ayrıca, birkaç çalışma kahvenin yemek borusunu mideye bağlayan sfinkteri gevşetip açabileceğini göstermiştir; bu da varsayımsal olarak mideden gelen asidin yemek borusuna daha kolay sıçramasına ve hoş olmayan mide ekşimesi semptomlarına neden olabilir.