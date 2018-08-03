Accrington Stanley - Gillingham maçı ne zaman?

İngiltere 1.Lig maçında Accrington Stanley ile Gillingham, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Accrington Stanley, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Gillingham, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 279 kodlu maçı oynayanlar; Accrington Stanley galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.20, Gillingham galibiyet oranı 2.80. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Accrington Stanley son hafta oynanan AFC Wimbledon maçında 4-0 kazandı.

Gillingham, Rochdale karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

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