Açelya Akkoyun kimdir?

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Doğum Tarihi: 31.12.1972

Nereli: Adana

Yaşı: 48

Burcu: Oğlak

Kilosu: 60 kg

Boyu: 1.71 cm

Mesleği: Tiyatro Sanatçısı, Dizi ve Film Oyuncusu, Sunucu

Açelya Akkoyun biyografisi

Aile Hayatı:

Açelya Akkoyun'un annesi İncila Akdeniz, emekli İngilizce Öğretmenidir. Disipline önem veren, güler yüzü ile öğrencilerinin sevgisini ve saygısını kazanan İncila Akdeniz, öğrencilerine kızı Açelya Akkoyun’u örnek gösterirdi. Babası Ejder Akkoyun'dur. Kanser hastası olan babası, tedavi gördüğü hastanede 2012 yılında hayatını kaybetti. Cenazesine sanat camiasından arkadaşları gelerek, Açelya Akkoyun’u bu acı gününde yalnız bırakmadılar. İki kardeştir, abisi Demokan Akkoyun'dur. Gayrimenkul sektöründe danışmanlık hizmeti vermektedir. Açelya Akkoyun sosyal medyada ailesi için şu sözleri paylaşmıştır: “Aile olmak en büyük şansımız, canlarım benim rahmetli babam ve Allah uzun ömür versin annem beni kendi şerefleri için değil, insanlık onurumuzun farkına varmamızın önemini vurgulayarak yetiştirmeye çalıştı. Bu bütüncül bakışları için onlara çok teşekkür ediyorum. Allah'a şükrediyorum.”

Eğitimi:

İlk ve orta öğrenimini bitirdikten sonra İstanbul Fenerbahçe Lisesi'ne gitmiştir. Yedi yaşından on yedi yaşına kadar voleybol oynadı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümünü okuyup, mezun oldu. Açelya Akkoyun konservatuvar bölümünü okumaya giderken, İstanbul Şehir Tiyatrolarına katıldı. Burada altı yıl çeşitli oyunlarda rol aldı. Eğitim hayatı boyunca çok çalışan ve azimli olan AçelyaAkkoyun, meslek hayatında çok başarılı bir yol izledi.

Özel Hayatı:

Açelya Akkoyun 10 Haziran 1998 tarihinde tiyatro ve sinema sanatçısı Civan Canova ile evlendi. Mutlu bir evlilik süren çift, 5 Haziran 2002 yılında boşandı. Dört yıllık evliliklerini bitiren Açelya Akkoyun'un ve Civan Canova'nın ayrılma sebebi çok merak konusu oldu. Evliliğinin kapı komşusu Gül Gölge yüzünden bittiğini iddia eden Açelya Akkoyun, şaşkınlık yaşadığını belirtti. O dönemde Civan Canova “Çiçek Taksi” dizisinde rol aldı. Gül Gölge de daha sonra diziye dahil oldu. Açelya Akkoyun eşinin kendisini aldattığını iddia etti. Birlikte oldukları dedikoduları duyduğunu söyledi. Civan'a sorduğumda bana “Gül beni baştan çıkardı” dedi. Böylece beraberliklerini itiraf etti. Eşinin bu itirafından sonra ne yapacağını bilmediğini belirten Açelya Akkoyun, bu durumu kabullenmekte zorlandı. Gül Gölge için “Gül Göksu Evleri'nde kapı komşumdu. Hatta onu sunuculuğunu yaptığım çocuk programına bile çıkartmıştık. Evliliğimiz onun yüzünden bitti” dedi. Civan Canova bu iddiaları kabul etmediğini ve Açelya Akkoyun’un açıklamalarına inanmadığını söylerken “Böyle bir şey yok. Ayrılmamızın sebebi Gül değil. Onunda benimde birlikte olduğumuz başka insanlar var. Gül dizide oynadığım tatlı bir kız, boşanmama neden olmadı” dedi. Gül Gölge ise “Açelya Hanım galiba reklam peşinde, bu bana ve Civan'a atılan bir iftiradır” diyerek iddiaları kabul etmedi.

Civan Canova'dan ayrılan Açelya Akkoyun bir süre sonra eşinin de yakın arkadaşı olan müzisyen, davulcu Arıkan Sırakaya ile aşk yaşadı. Mutlu beraberlik yaşayan Açelya Akkoyun, bu ilişkisinde evlenme teklifi aldı. Aşkı ve huzuru bulduğunu ama henüz evlenmek için erken olduğunu söyleyerek hayatını birleştirmedi. Daha sonra birlikteliklerini noktalayarak yollarını ayırdılar.

5 Temmuz 2006 tarihinde İş Adamı Enis Cergel ile evlendi. Örf adetlerine uygun çok güzel bir düğün ile dünya evine girdiler. Bu evliliğinden 2009 yılında doğan, Alya Deniz adında bir kızı vardır. Evliliklerinde çok mutlu olan çift, kızlarına çok düşkündür.

Kariyeri:

Açelya Akkoyun, 1989 yılında Zülfü Livaneli ile birlikte “Güneş Topla Benim İçin” isimli şarkısının klibinde oynadı. Daha sonra 1994 yılında Ayhan Baran ile beraber Türkiye'nin ilk opera klibinde rol aldı. Başarısı ve gamzeli güzel gülümsemesiyle dikkat çeken Açelya Akkoyun'a sunuculuk teklifi gelmiştir. Tiyatro, sinema, dizilerde ve reklamlarda yer aldı.

Sunuculuk Yaptığı Programlar:

4x4 adlı yarışma (1995)

Antalya Film Festivali (1998,1999,2000)

Çocuktan Al Haberi adlı yarışma (2000)

Misafir Ol Gel Bana (2015)

Açelya İle Gülümse Hayata (2017)

Oynadığı Reklamlar:

Pril Bulaşık Deterjanı ve Tableti

Luna Tereyağı

İş Bankası

Akbank

Yeni Yüzyıl

Protex El Sıvı Sabunu

Tiyatro Oyunları:

Kırmızı Pabuçlar

Palyaço Prens

Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım

Yavru Kimin?

Theope

Hüner

Mösyö Butterfly

Filmler ve Diziler: