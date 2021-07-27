ACEM PİLAVI TARİFİ İÇİM GEREKEN MALZEMELER
1 su bardağı Jasmine pirinç
30 gr tereyağı
200 gr kuşbaşı dana eti
2.5 su bardağı su
2 havuç
Yarım çay bardağı kuş üzümü
Yarım çay bardağı dolmalık fıstık
Yarım çay kaşığı zencefil ve tarçın
Tuz
ACEM PİLAVI NASIL YAPILIR?
Pirinci bol suyla yıkayın. Ilık tuzlu suda 20 dakika bekletip suyunu süzün.
Tereyağını tencerede eritin. Etleri ilave edip hafifçe kavurun.
1 su bardağı suyu ekleyip kısık ateşte etleri iyice pişirin.
Pirinci 2 su bardağı suyla birlikte etlere ekleyin. Jülyen doğranmış havuç, fıstık ve üzümü ilave edin.
Baharat ve tuzu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pirinçler yumuşayana kadar pişirin. 20 dakika demlendirin. Sıcak servis yapın.
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