Kahramanmaraş'ın en iyi bilinen ve en sevilen yöresel lezzetlerinin başında gelen Acem pilavı tarifi ile karşınızdayım. Et ve sebzelerin pirinçle mükemmel uyumu ile çok lezzetli olan acem pilavını evinizde pişirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken bazı püf noktalarına dikkat etmeniz. İşte tüm detaylarıyla acem pilavı…

Acem Pilavı İçin Gereken Malzemeler:

100-150 gram kuşbaşı et

2-3 adet havuç

1 kase pirinç

1 adet büyük boy soğan

Tuz

Sıvı yağ ya da zeytinyağı

Birkaç damla limon suyu

Acem Pilavı Yapılışı:

Etimizi bir tencereye alıyoruz ve çok az su ekleyip çok kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz.

Bu arada pirincimizin üzerine kaynamış su ekleyip bekletiyoruz.

Etimizin suyunun çekip pişmesini sağlıyoruz.

Daha sonra yağımızı ve ince ince kıydığımız soğanlarımızı ekliyoruz.

3-5 dakika kadar kavrulduktan sonra uzun uzun doğradığımız havuçlarımızı ekliyoruz 3-5 dakika kadar da havuçlarımızı kavuruyoruz.

Ardından üzerine 2 kase kaynamış su ilave ediyoruz.

Pilavımızın tuzunu ayarlıyoruz.

Birkaç damla da limon sıkıyoruz.

Pilavımızın suyu kaynayınca iyice yıkadığımız pirinçleri tencereye ekliyoruz.

Pişmeye bırakıyoruz.

Pilavımız suyunu çekince, dinlenmeye bırakıyoruz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Acem pilavında kullanılan pirincin mutlaka iri ve uzun olması önemlidir.

Bunun sebebi üzerine eklenen malzemelerle pirincin erimemesi gerekir.

Önce pirinci 40-45 dakika tuzlu suda bekletmelisiniz.

Pilavı yaparken demlenmesi için sıcak su yerine tavuk suyu da kullanabilirsiniz.