50 yaşındaki Bucklew, 1996'da eski kız arkadaşı, kız arkadaşının sevgilisi ve 6 yaşındaki oğlunu öldürmek suçundan idama mahkum edilmişti.

Kavernöz hemanjiyom hastası olan Bucklew, eyaletin en yaygın infaz biçimi olan zehirli iğnenin zalimce olacağını söylemişti.

Ancak Yüksek Mahkeme, Bucklew'ın bu talebini bir "oyalama taktiği" olarak niteledi. ABD Başkanı Donald Trump tarafından 2017'de atanan yargıç Neil Gorsuch gerekçeli kararında "Amerikan Anayasası'nın mahkumlara acı çekmeden ölme garantisi vermediğini" savundu.

Gorsuch, yasalara göre mahkumların başka bir infaz yöntemiyle daha az acı çekeceklerini kanıtlaması gerektiğini, Bucklew'ın bunu yapamadığını söyledi.

Bucklew'ın cezasının 20 Mart'ta infaz edilmesi planlanıyordu. Ancak dava nedeniyle infazın geciktiği belirtiliyor.