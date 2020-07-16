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Van’ın Gevaş ilçesinde kırıma uğraması sonucu düşen uçakta şehit olan emniyet görevlilerinin isimleri açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, şehit emniyet görevlilerinin fotoğrafları ve isimleriyle birlikte yapılan paylaşımda, “15 Temmuz 2020 tarihinde Havacılık Daire Başkanlığımız envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağımızın Van'da Artos Dağı’na çarparak kırıma uğraması sonucu şehit olan 7 kahraman görev arkadaşımıza Allah’tan rahmet yakınlarına, teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz” denildi.

Kazada şehit olan emniyet görevlilerinin isimleri şu şekilde:

Şehit Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Şehit Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner, Şehit Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan, Şehit Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, Şehit Uçuş Teknisyeni Polis Memuru Mustafa Keskin, Şehit Polis Memuru Onur Ramazan Bayram ve Şehit Polis Memuru Burak Derya.

ŞEHİT PİLOTUN 1 ÇOCUĞU VARDI

Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 emniyet personelinden Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş'ın acısı memleketi Samsun'a düştü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı kadrosunda görevli iken geçici olarak Hakkari'de görevlendirilen Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Van ve Hakkari illerinde uçuş görevini sürdürürken Van'da uçağın düşmesi sonucu 6 emniyet mensubu ile birlikte şehit oldu.

7 yıllık polis olup Samsun doğumlu olan 31 yaşındaki Gökhun Mete Altunbaş'ın Kırıkkale Keskin nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Eşinin de komiser olduğu öğrenilen şehit pilotun 1 çocuk babası olduğu ifade edildi. Şehit komiserin babasının Samsun'un Bafra ilçesinde, eşinin ise Ankara'da ikamet ettiği kaydedildi.

1.5 YILLIK EVLİYDİ

VAN'da düşen keşif uçağının 2 pilotundan biri olan Komiser Yardımcısı Pilot Samet Üstüner'in (27) şehit olduğu haberi, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

İnsanlı keşif uçağının Van´da, Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradığı kazada 2'si pilot, 7 emniyet personeli şehit oldu. Şehit 7 personelden biri olan Komiser Yardımcısı Pilot Samet Üstüner'in acı haberi, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Başağaç Mahallesi'nde yaşayan Adem-Ayşe Üstüner çiftine oğullarının şehadet haberini İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtseven verdi. Üstüner çifti, 2 çocuklarından birini kaybetmenin acısını yaşarken, ailenin yaşadığı binaya Türk Bayrağı asıldı.

Şehit Üstüner'in 1.5 yıllık evli olduğu, eşi Elif Üstüner'in de Ankara'da yaşadığı belirtildi. Şehit Pilot Samet Üstüner'in, yarın düzenlenecek törenle ilçede toprağa verileceği bildirildi.

ANNESİ ZİYARETTEYMİŞ

Van’da Artos Dağı’nda düşen keşif uçağında şehit olan komiser yardımcısı İrfan Aydoğan’ın acı haberi, Bursa’da bulunan baba ocağına ulaştı. İrfan Aydoğan'ın annesi Mediha Aydoğan'ın, Erzurum'da görevli olan oğlunun yanına 1 ay önce ziyarete gittiği ve şehit olduğu günde Erzurum'da bulunduğu öğrenildi. Tokat doğumlu 29 yaşındaki bekar komiser yardımcısı Bursa'da törenle toprağa verilecek.

Van'da keşif için havalanan uçak, görevden dönerken Artos Dağı'na çarpması sonucu 2'si pilot 5'i teknik personel olmak üzere toplamda 7 polis şehit oldu. Kırıma uğrayan uçakta bulunan Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'nde görevli İHA Pilotu Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan'ın şehit olduğu haberi, Bursa Nilüfer'de bulunan baba evine ulaştı. Acı haberi Nilüfer Kaymakamı Avni Oral tarafından şehidin amcası Mustafa Aydoğan'a verilirken, haberi alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin taziye evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınlarını, protokol üyeleri ve mahalle sakinleri teselli etti.

Van'da düşen uçakta şehit olan İrfan Aydoğan'ın bir süre önce babasını kaybettiği, annesi Mediha Aydoğan'ın yaklaşık bir ay önce Erzurum'da görevli olan oğlunu ziyarete gittiği ve bir aydır İrfan Aydoğan'ın yanında Erzurum'da bulunduğu öğrenildi. Şehidin amcasının ve abisinin Van'a giderek şehit komiser yardımcısı İrfan Aydoğan'ın naaşını alacağı öğrenildi.

3.5 AYLIK EVLİYDİ

Van'dan kalkan keşif uçağının görevden dönerken dağa çarpıp kırıma uğraması sonucu şehit olan 7 emniyet personeli arasındaki 2 pilottan biri olan komiser yardımcısı 27 yaşındaki Semih Güzelay'ın İzmir'in Torbalı ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Van'dan kalkan keşif uçağının görevden dönerken dağa çarpıp kırıma uğraması sonucu şehit olan 2'si pilot 7 emniyet mensubundan pilot komiser yardımcısı Semih Güzelay'ın şehadet haberi Torbalı'daki baba ocağına tez ulaştı. Bu sabah şehidin Ayrancılar Mahallesi'ndeki baba evine gelen Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Torbalı İlçe Emniyet Müdürü Fikri Şerefoğlu ve Torbalı İlçe Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Emre Balci, şehadet haberini anne Zakire Güzelay ve baba Mustafa Güzelay'a verdi.

Oğullarının şehit olduğu haberini alan Güzelay çifti, gözyaşlarına boğuldu. Ailesinin 3 çocuğundan büyüğü olan şehit pilotun 3.5 aylık evli olduğu, kendisi gibi polis olan eşi Gözde Güzelay'ın Ankara'da görev yaptığı öğrenildi. Şehidin baba evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, acı haberi alanlar taziye ziyaretine geldi.

Öte yandan, Zakire ve Mustafa Güzelay çifti, şehitler için düzenlenecek törene katılmak için Van'a gitmek üzere yola çıktı.

ALAŞEHİR'E BİR HAFTADA 2. ŞEHİT HABERİ

Van'dan kalkan keşif uçağının görevden dönerken kırıma uğraması sonucunda şehit olan 2'si pilot 5'i teknik personelden özel harekat polisi Onur Ramazan Bayram'ın Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki babaocağına şehit ateşi düştü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi, bir hafta içinde ikinci şehidinin yasını yaşıyor. Van'da keşif için havalanan uçak, görevden dönerken Artos Dağı'na çarpması sonucu 2'si pilot 5'i teknik personel olmak üzere toplamda 7 polis şehit oldu. Kırıma uğrayan uçakta bulunan özel harekat polisi Onur Ramazan Bayram'ın (30) şehit olduğu haberi Manisa'nın Alaşehir ilçesinin Soğuksu Mahallesinde ikamet eden ailesine ulaştı. Acı haberi Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Muammer İbişoğlu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Başçavuş Coşkun Akçay, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan'dan alan baba Nail Bayram ve anne Semra Bayram, büyük üzüntü yaşadı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin ailesi ve yakınlarını, protokol üyeleri ile mahalle sakinleri teskin etti.

Öte yandan Alaşehir ilçesi bir hafta içerisinde ikinci şehidinin yasını tutuyor. 9 Temmuz tarihinde de Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasından imha edilmek üzere getirildiği taş ocağında patlayıcıların kamyondan indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada Alaşehirli Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar şehit olmuştu.

BABA OCAĞINA ACI HABER

Van’da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Burak Derya’nın (28) Mersin’in Anamur ilçesindeki baba ocağına acı haberi ulaştı.

Şehidin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evinde acı haberi alan baba Özcan Derya ile anne Fides Derya, büyük üzüntü yaşadı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, mahalleli ve yakınları taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin yarın Anamur’da toprağa verilmesi bekleniyor.