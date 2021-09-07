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Haberler Gündem Güncel ACI TABLO! Son dakika: Hayatlarının baharında koronaya yenildiler - Haberler
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Koronavirüse yenik düştüler! Biri 16, diğeri de 22 yaşında

Kırıkkale’de acı bir tablo ortaya çıktı. Kentte, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören 16 yaşındaki Murat ile 22 yaşındaki Nurcan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

ACI TABLO! Son dakika: Hayatlarının baharında koronaya yenildiler - Haberler
Acı tablo! Hayatlarının baharında koronaya yenildiler
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İHA

Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden mezun olan Nurcan Keskin (22) ile meslek lisesi 11. sınıf öğrencisi Murat Aktaş (16), Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedavi altına alındı.

İHA'nın haberine göre, solunum cihazına alınan Aktaş ve Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 16 yaşındaki Aktaş’ın cenazesi, dün Nokta Camisi’nde kılınan namazın ardından Yahşihan ilçesinde toprağa verildi.

22 yaşındaki Keskin de Sulakyurt ilçesindeki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

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