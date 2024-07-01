Acı ve lezzetin buluşması: Evde kolayca yapabileceğiniz restoran atıştırmalığı buffalo wings tarifi!

Küçük bir tencerede, acı sos ve balı birlikte karıştırın. Kaynamaya başlayınca tereyağını içerisine ekleyin. 2 dakika kadar pişirin, daha sonra sarımsakları ekleyip biraz daha pişirin. Son olarak ise ocağın altını kapatın.

Kanatlar piştikten sonra bir kaseye alın. Hepsi tamamen sosla kaplanana kadar acı sos ile karıştırın. Kanatları tekrar ızgara rafına yerleştirin ve sos karamelleşene kadar 5 dakika daha pişirip ardından servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!