Giresun'da çıkan tartışmada beyaz kod alarmı verdiği 82 yaşındaki Yusuf Topal'ın polisin biber gazlı ve ters kelepçeli müdahalesi sonrası ölümüyle ilgili soruşturmada açığa alınan doktor Ö.Y.'nin annesi ve doktor arkadaşı konuştu. Doktor arkadaşı Onur B., Ö.Y.'nin polislerin Topal'a uyguladığı sert müdahaleyi görünce "Böyle bir şey nasıl olur?" deyip şoka girdiğini söyledi. Onur B. "Sağlık merkezinin içindeki görüntüleri görseniz inanamazsınız. Elinde baston olduğu için masaları yumrukluyor, bastonla Ö.Y.'ye vuracakken hemşire araya giriyor. İçeriye giren bir hastaya bastonla vurmaya çalışıyor" derken Ö.Y.'nin açığa alındığını sosyal medyadan öğrendiğini anlattı. Ö.Y.'nin Kars'tan Giresun'a yola çıkan annesi ise "Kızım zor durumda kalmasa bunu yapmazdı, herkes hakkını arasın" dedi.
Giresun'da hasta-aile hekimi tartışması ile polis müdahalesinin ardından Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili soruşturmada doktor ile 2 polis memuru açığa alındı. 82 yaşındaki Yusuf Topal'ın polislerin biber gazlı ve ters kelepçeli müdahalesi sonrasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesinin ardından olayı araştırmak üzere Ankara'dan iki müfettiş görevlendirildi.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ SAVCILIĞA SUNULDU
Habertürk muhabiri Öznur Karslı'nın haberine göre olaydan sonra Sağlık Bakanlığı'nın kararı ile açığa alınan aile hekimi Ö.Y.'nin, olayla ve yaşanan tartışmayla ilgili kamera görüntülerini savcılığa sunduğu öğrenildi.
"MİSAFİR HASTA OLDUĞU İÇİN E-NABIZ BİLGİLERİNİ GÖREMEDİ"
Doktor arkadaşı Onur B., Ö.Y.'nin açığa alındığını sosyal medyadan öğrendiğini belirterek olayı şöyle anlattı:
"Sağlık merkezinin içindeki görüntüleri görseniz inanamazsınız. O görüntüler sadece bizde ve savcılıkta var. Aile de söyledikleri için çok mahcup olacak. Elinde baston olduğu için masaları yumrukluyor, elindeki bastonuyla Ö.Y.'ye vuracakken hemşire araya girip ‘Amca ne yapıyorsun' deyip durduruyor. O sırada içeriye genç hasta geliyor, Yusuf Topal'a ‘Biz de mağduruz, bize müsade et, bu işin oluru yok, doktor hanım sana izah ediyor' deyince gence bastonla vurmaya çalışıyor. Yusuf Topal'ın eşi evde bakım hastası değil. İstanbul'da yaşayan aile fındık için Giresun'a gidiyorlar. Aile hekimi kendi hastası olmadığı için e-nabız bilgilerini göremiyor. Misafir hasta. Bu hastanın ilaç dozajını bilemiyor aile hekimi kendi hastası olmadığı için. Evde sağlık birimine başvurup hastayı takip etmesi gerekiyor. Bunu izah ediyor hastaya ama ısrarla kabul etmiyor. Kesinlikle kimse böyle bir şey olsun istemez."
"POLİS ŞİDDETİNİ GÖRÜNCE ŞOKA GİRDİ"
"Arkadaşım Ö.Y. şu an şokta" diyen Onur B. şunları söyledi:
"Hiçkimse böyle bir müdahale yapılacağını bilemez. Ö.Y. bunları gördüğünde çok üzüldü, ‘Böyle bir şey nasıl olabilir?' dedi. Arkadaşları ve akrabaları olarak yanındayız. Yaklaşık 5 yıldır Giresun'da, nöbet tutmadığı bir ilçe yoktur Giresun'da. Yaptığı bir yanlış yok. Hiç sorgulanmadan, bir haftasonu açığa alındı. Ö.Y. açığa alındığını sosyal medyadan öğrendi, hekimle hiçbir şekilde görüşülmedi. Ö.Y.'nin bir hafta önce şikayet edildiği iddiası doğru. Bir hastası kan tahlili dahil tüm değerlerine baktırmak istemiş laubali şekilde. Ö.Y. hastalık vs. olmadığı için bunu uygun görmüyor ve hasta kendisini şikayet ediyor."
"KIZIM ZOR DURUMDA KALMASA BEYAZ KOD KULLANMAZDI"
Öte yandan Ö.Y.'nin Kars'ta yaşayan ailesi de kızlarına destek olmak için bugün Giresun'a gideceklerini söyledi. Habertürk'e konuşan aile hekimi Ö.Y.'nin annesi "Kızım şu anda Giresun'da. Hasta ilaç yazdırmaya gelmiş. Kızım ‘Amca ben hastayı görmeden ilaç yazamam. Yatalak bir hastan varsa evde bakımı yönlendireyim' diye cevap vermiş. Bunun üzerine hasta zorlamış ve ‘bu ilacı senden başka doktora yazdırmam' şeklinde konuşmuş. Kızım gereken işlemlerini bugün yaptıracak. Bugün kızımın yanına Giresun'a gidiyorum. Gereken neyse o taraf da yapsın biz de yapacağız. Herkes hakkını arasın. Benim kızım zor durumda kalmasa beyaz kod kullanmazdı. Neler olduğunu kızım savcılıkta hepsini söyleyecek" dedi.
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