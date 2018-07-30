Polis müfettişleri yarın Giresun'a gidecek

Giresun'da, 24 Temmuz Salı günü, Gemilerçekeği Mahallesi'nde yatalak Fatma Emine Topal'ın kronik hastalığı için kullandığı ilaçları bitince eşi Yusuf Topal, ilaçları yazdırmak ve evde bakım hizmeti kararının uygulanmasını sağlamak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Doktor Ö.Y.'ye başvuran Yusuf Topal, eşi adına düzenlenen Sağlık Kurulu raporunu göstererek, ilaçları reçeteye yazdırmak istedi. Doktor Ö.Y. ise hastayı görmeden ilaçları yazamayacağını belirtti. Bunun üzerine Topal, 'evde bakım hizmeti' kararı olduğuna dair raporu göstererek, sağlık görevlilerinin eve gelmesini talep etti. Doktor Ö.Y. ile Yusuf Topal arasında, iddiaya göre, tartışma çıktı. Tartışma sırasında doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine polis ekipleri, sağlık merkezine geldi. Polisler, Topal'ı gözaltına almak istedi. Yusuf Topal, direndiği polisler tarafından yaka paça polis aracına bindirilmek istendi. Ters kelepçe takılan ve biber gazı sıkılan Topal, bu sırada fenalaşarak, yere yığıldı. Polisler, yerde sürükleyerek, araca bindirdikleri Topal'ı Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yusuf Topal, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
CEBİNDEN YATALAK EŞİNİN RAPORU ÇIKTI
DHA'nın haberine göre, Yusuf Topal'ın otopsi yapılmak üzere götürüldüğü Giresun Adli Tıp Kurumu'ndaki eşyaları, ailesine teslim edildi. Yaşlı adamın cebinden, İstanbul Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yatalak eşi Fatma Emine Topal adına düzenlenen, evde sağlık hizmeti uygulandığına dair belge çıktı. Belgede, 10 yıldır yatağa bağımlı olduğu belirtilen hastanın 'serebral palsi' tanısıyla evde ziyaret edildiği ve 'Evde Sağlık Hizmetleri' kapsamında takibinin sürdürüldüğü bilgisi yer aldı. Yaşlı adamın, Topal ailesinin yüreğini burkan raporla başvurduğu Giresun 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'nde eşi için aynı hizmeti alabilmek amacıyla çaba harcadığı belirtildi.
AİLEYE ZİYARET
Öte yandan Giresun Vali Vekili Metin Maytalman, Vali Yardımcısı Recep Uzal, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ünal Özek Yusuf, Topal ailesinin evine ziyarette bulunup, 'başsağlığı' dileklerini iletti. Vali Vekili Maytalman, olaya karışanlar hakkında adli ve idari işlem yapıldığını, sorumluların açığa alındığını söyledi.
POLİS MÜFETTİŞLERİ GELİYOR
İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen müfettişler ise yarın Giresun'a gelecek. Müfettişlerin, açığa alınan polislerin ifadelerini alacağı ve olayla ilgili rapor hazırlayacağı belirtildi.x
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