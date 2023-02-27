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Haberler Sağlık Açık Kalp Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Açık Kalp Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
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Açık kalp ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler: Açık kalp ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer?

Açık kalp ameliyatı mı oldunuz? Peki sonrasında neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Bizler size bu konuyla ilgili bir araştırma yaptık ve cevaplarını aktaracağız. Eğer merak ediyorsanız hemen okumaya başlayabilirsiniz.

Açık Kalp Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Açık Kalp Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
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Açık kalp ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler neler? Açık kalp ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer? Gelin hep birlikte öğrenelim.

Açık Kalp Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Açık kalp ameliyatı sonrası iyileşme süresi daha hızlı olsun istiyorsanız nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Açık kalp ameliyatları göğüs ön kemiğinin kesilmesi operasyonudur. Açık kalp ameliyatı sonrası iyileşme süreci son derece önemlidir ve ne kadar dikkat ettiğinize bağlı olarak 6 haftadan iki aya kadar değişebilir.

Peki açık kalp ameliyatı sonrası beslenme düzeniniz nasıl olmalı, neler tüketmelisiniz?

  • Sigaradan ve alkolden uzak durmalısınız
  • Sıvı tüketiminizi artırın. Özellikle suyu daha fazla içmelisiniz.
  • Yemeklerin az tuzlu ve az yağlı olmasına dikkat edin.
  • Kırmızı et tüketmeyin, onun yerine haşlanmış, derisi alınan tavuk ya da hindi etleri tüketebilirsiniz.
  • Kepek ekmeği tercih edin.
  • Yağsız pişirme yöntemleri kullanın.
  • Süt ve süt ürünlerine ağırlık verin.
  • Doktorunuzun verdiği ilaçlar dışında ilaç almayın.
  • Aynı zamanda sıvı gıdadan katı gıdaya da hemen geçmeyin. Diyetinizi koruyun.

Bunlara ne kadar çok dikkat ederseniz o kadar hızlı iyileşebilirsiniz. Aynı zamanda damar yolu tıkanıklıklarını da önlemek için sigara içilen ortamlardan da uzak kalmaya özen gösterin. Özellikle istirahat ediyorken kesinlikle evinizde sigara içirmeyin.

Açık Kalp Ameliyatı Sonrası Neler Yapılmaz?

Ameliyat sonrasında neler yapacağınız kadar neler yapmamanız gerektiği de oldukça önemli.

  • Kollarınıza ve göğsünüze yük bindirecek her pozisyondan uzak durmalısınız.
  • Kalbinizi zorlamayın ve stresten endişeden uzak kalmaya çalışın.
  • Beslenmenize dikkat edin.
  • Bir süre sonra doktorunuzun da önerisiyle yürüyüş yapın. Ama kesinlikle hızlı tempoda olmasın ve koşmayın.
  • Ağır kaldırmayın.
  • Yüz üstü yatmayın. Hep sırt üstü yatmalısınız.
  • Özellikle ilk iki ay boyunca araba kullanmaktan kaçının.
  • İş hayatınıza dönmek için iki hafta kadar bekleyin.
  • Bazı durumlarda varis çorapları da veriliyor. Bunları düzenli olarak kullanmalısınız. İhmal etmeyin.

Eğer bütün bu uyarıları dikkate alırsanız herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ama tabi ki ameliyatın düzgün ve başarılı geçmiş olması da gerekiyor. Diğer başlığa geçmeden önce açık kalp ameliyatı sonrası banyo yapmak için de 4 ya da 5 gün beklemeniz gerektiğini de hatırlatalım. Çok sıcak ve çok soğuk sulardan uzak durun, ılık bir su yeterli olacaktır.

Açık Kalp Ameliyatı Sonrası Ağrı Kaç Gün Sürer?

Peki böylesi önemli bir ameliyatın ağrısı kaç gün sürer ve açık kalp ameliyatı sonrası enfeksiyon görülür mü?

Ameliyatın büyüklüğüne ve zorluğuna bağlı olarak iki ya da üç ay boyunca ağrılar yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda kesiklerin çevresinde hafif şişlikler ve morartılar görebilirsiniz. Bunlar normaldir.

Enfeksiyon görülme ihtimali de her zaman vardır. Eğer bu morlukların yanı sıra kaşıntı, akıntı ya da deride değişiklik gözlemliyorsanız hemen doktorunuzla görüşmelisiniz. Çünkü enfeksiyonlar hemen tedavi edilemezse, özellikle kalp ameliyatlarında, çok ciddi sonuçlara sebep olabilir.

Bunu engellemek için de pansumanlarınızı düzenli yapın, kontrolleri ihmal etmeyin ve en önemlisi ameliyat sonrası dikkat etmeniz gereken her şeyin üstünden bir kere daha geçin. Böylece süreci daha rahat ve hızlı atlatabilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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