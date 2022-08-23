Açıkhava Tiyatrosu'nda yıldızlar geçidi

Sahnesinde yerli ve yabancı starların konserlerine ev sahipliği yapan İstanbul'un en önemli konser alanı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu2 – 16 Eylül tarihleri arasında "Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konserleri" serisinde müziğin dev isimlerini ağırlayacak.
Athena, Berkay, Duman, Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu, Mabel Matiz, Manga, Melike Şahin, MFÖ, Selda Bağcan, Sertab Erener, Yıldız Tilbe ve Yüzyüzeyken Konuşuruz gibi yıldız isimleri müzikseverlerle buluşacak.
2 Eylül Cuma - Melike Şahin
3 Eylül Cumartesi - Sertab Erener
4 Eylül Pazar - Berkay
5 Eylül Pazartesi - Yıldız Tilbe
6 Eylül Salı - Melike Şahin
7 Eylül Çarşamba - maNga
8 Eylül Perşembe - Mabel Matiz
9 Eylül Cuma - Athena
10 Eylül Cumartesi - Yüzyüzeyken Konuşuruz
11 Eylül Pazar - Duman
12 Eylül Pazartesi - MFÖ
13 Eylül Salı - Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu
14 Eylül Çarşamba - Selda Bağcan
15 Eylül Perşembe - Adamlar
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