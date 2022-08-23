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Açıkhava Tiyatrosu'nda yıldızlar geçidi

Athena, Berkay, Duman, Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu, Mabel Matiz, Manga, Melike Şahin, MFÖ, Selda Bağcan, Sertab Erener, Yıldız Tilbe ve Yüzyüzeyken Konuşuruz gibi yıldız 2 Eylül'den itibaren Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Açıkhava Tiyatrosu'nda yıldızlar geçidi

Sahnesinde yerli ve yabancı starların konserlerine ev sahipliği yapan İstanbul'un en önemli konser alanı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu2 – 16 Eylül tarihleri arasında "Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konserleri" serisinde müziğin dev isimlerini ağırlayacak.

Sertab Erener
Sertab Erener

Athena, Berkay, Duman, Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu, Mabel Matiz, Manga, Melike Şahin, MFÖ, Selda Bağcan, Sertab Erener, Yıldız Tilbe ve Yüzyüzeyken Konuşuruz gibi yıldız isimleri müzikseverlerle buluşacak.

MF&Ouml;
MFÖ

2 Eylül Cuma - Melike Şahin
3 Eylül Cumartesi - Sertab Erener
4 Eylül Pazar - Berkay
5 Eylül Pazartesi - Yıldız Tilbe
6 Eylül Salı - Melike Şahin
7 Eylül Çarşamba - maNga
8 Eylül Perşembe - Mabel Matiz
9 Eylül Cuma - Athena
10 Eylül Cumartesi - Yüzyüzeyken Konuşuruz
11 Eylül Pazar - Duman
12 Eylül Pazartesi - MFÖ
13 Eylül Salı - Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu
14 Eylül Çarşamba - Selda Bağcan
15 Eylül Perşembe - Adamlar

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