HABERTURK.COM

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir porno sitesi, Twitter hesabı üzerinden koronavirüs salgının yaygın olarak görüldüğü bölgelere

ücretsiz 'premium üyelik' imkanı sağladığını açıkladı.

Ünlü porno sitesinin resmi sosyal medya hesabıdan yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgından etkilenen aşağıdaki bölgelerin sakinlerine ücretsiz Premium erişim hakkı veriyoruz. Çünkü şimdi yatak odanız daha güvenli" paylaşımında bulunuldu. Premium üyelik verilecek bölgelerin ise, İtalya'nın Lombardiya ve Veneto, Çin'in Vuhan, İran'ın Tahran, Güney Kore'nin Daegu, Kanarya Adaları'nın ise Adeje şehirleri olduğu belirtildi.

ÜYE SAYILARI GÜNDE YÜZDE 22 ARTTI

Sosyal medyada paylaşılan bu açıklamadan sonra bir tweet daha atan ünlü porno sitesi, çok fazla erişim talebi olduğunu ve destek ekiplerinin ciddi bir şekilde çalıştığını ifade etti. Öte yandan, üye sayılarının da günde yüzde 22 oranında arttığı belirtildi.