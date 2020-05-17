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AÇIKLANDI! 17 Mayıs Koronavirüs tablosu! Koronavirüsten bugün kaç kişi öldü? Corona virüs vaka sayısı Türkiye

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve ölüm sayısını açıkladı. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve ölüm rakamlarını her gün açıklıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? İşte 17 Mayıs 2020 Türkiye Koronavirüs tablosu...

12 Mayıs Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 149. 435'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 4.140 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 17 Mayıs Türkiye koronavirüs tablosu...

KORONAVİRÜS TABLOSU - 17 MAYIS 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım."

16 Mayıs (dün) koronavirüs tablosu aşağıdaki durumdaydı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1708 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 44 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 149 bin 435 ve can kaybının 4 bin 140 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 369 test yapıldı, 1368 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

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DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS SON DURUMU

Küresel pandemide, can kaybı 308 bin 655´e, virüs tespit edilen kişi sayısı ise 4 milyon 628 bin 879'a ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, salgının merkez üssü konumundaki ABD'de can kaybı 88 bin 507'ye, enfekte sayısı ise 1.1 milyona ulaştı. İspanya´da hayatını kaybeden kişi sayısı 27 bin 459´a yükselirken; vaka sayısı da 274 bin 367´ye çıktı.

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