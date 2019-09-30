İstanbul’da geçen hafta meydana gelen deprem sonrası telefon hatlarında yaşanan erişim sorunları acil durumlarda haberleşmenin kritik önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Başta Türk Telekom olmak üzere Turkcell ve Vodafone aboneleri depremin hemen ardından cep telefonlarıyla iletişim kurmakta sorun yaşayınca, deprem ve benzeri doğal afetlerde bu üç iletişim operatörünün dahil olduğu ortak ve ücretsiz bir iletişim hattı kurulmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün akşam yaptığı açıklamada, bu konuda atılacak adımları şu 5 maddeyle sıraladı:

1- 3 operatörün toplam 118 milyon kişi olan aynı anda haberleşme kapasitesi, yaklaşık 6 ay içerisinde 175 milyona çıkarılacak

2- Acil durumda haberleşme için ücretsiz ortak bir hat kurulacak.

3- Karar vericilerin ve depremi yönetecek ekibin kendi içerisindeki iletişimini kesintisiz sağlayabilmesini garanti altına alacak telsiz sistemi çalışmaları tamamlanacak.

4- Normal şartlarda yıkılabilecek binalar tespit edilip, eğer bu tür binalarda baz istasyonları varsa, hızlı bir şekilde daha sağlıklı binalara kurulacak.

5- İletişimde daha sağlıklı bir yapı için ise orta ve uzun vadedeki çözüm olarak değerlendirilen 5G’ye odaklanılacak.

Oktay, açıkladığı bu adımlardan ikincisi olan acil durumda haberleşme için ortak hat konusunda ise şu bilgileri verdi:

"Ses iletişimi... Buraya kaymamız gerekiyor. Üç operatörün bir araya gelerek ortak bir hat kurmaları, bu belki AFAD bünyesinde kullanıma açılıyor olacak. Ücretsiz olacak. Herhangi bir afet anında da bunu vatandaşlarımıza duyuracağız. Sadece bu hattı kullanıyor olmaları... Burada sınır yok o zaman. Herkesin herkesle haberleşebileceği ücretsiz olarak belli bir süre için tabii, bir hat oluşturuyoruz. Kısmet olursa bu da 3 aylık süre içerisinde bu hat ortak olarak hayata geçiriliyor olacak.”

JAPONYA’DA BU SİSTEM KULLANILIYOR

Peki bu ücretsiz ve ortak haberleşme hattı nedir? Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre acil durumda haberleşme için kullanılan bu sistemin en bilinen örneği şu anda Japonya’da uygulanıyor. Deprem denilince ilk akla gelen ülkelerden olan Japonya’daki bu sistemin adı, “171 Afet Acil Haberleşme Sistemi”.

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Tam adı “171 Afet Acil Durum Mesajı Arama” olan bu servis, afet bölgesindeki bir kişinin telefon numarasını anahtar veri olarak kullanarak güvenlik durumunu ve diğer bilgileri sesli olarak kaydedip, göndermesini sağlıyor. Sistem, mobil hatların yanısıra, sabit telefon hatları, halka açık telefonlar, fiber hat üzerinden kullanılabiliyor.

ACİL İLETİŞİM İÇİN TEK HAT SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Sistem kapsamında büyük bir felaket durumunda, yakınlarının güvenliğini sıradan bir cep telefonu veya akıllı telefonla kontrol etmek için Afet Mesaj Panosu Hizmeti sunuluyor. Bu mesaj panosu hizmeti, bir deprem meydana geldiğinde, etkilenen bölgede bulunanların cep telefonlarıyla durum bilgilerini sesli veya yazılı olarak gönderebilmesine olanak tanıyor.

Karşı taraf da yine aynı şekilde yakınlarından haber alabiliyor. Olası bir deprem veya benzeri afet durumunda cep telefonu şebekelerinin çalışmayabileceği / çökebileceği varsayımıyla geliştirilen sistemle kullanıcılar, hızlı bir şekilde, yakınlarının güvenliğini kontrol edebiliyor. Bu işlem için 171’i arayıp, 1’e basıp mesajınızı bırakıyorsunuz, 2’ye basıp size gelen mesajı dinleyebiliyorsunuz.

Kullanıcıların sesli mesajlarında süre sınırı 30 saniye olarak uygulanıyor ki bu limit de herkesin adil bir şekilde haberleşebilmesi için konulmuş. Mesaj sayısı da yine 3 ile 10 arasında (felaketin seviyesi ve iletişim şebekeleri üzerindeki etkisine göre) değişiyor.

Sistem, aslında olası bir depremde bütün GSM şebekesinin "171" adı verilen tek bir numaraya dönüştürülerek, abonelerin mesajlarının kuyruğa girip, servis edilmesi prensibine dayanıyor. Kullanıcıların panoya bıraktığı acil durum notlarına (sesli veya yazılı) internet hizmeti üzerinden de erişilebiliyor.

UMARIZ BU KEZ HAYATA GEÇER!

Bu sistem afet zamanlarında telefon hatlarında yaşanan yoğunluğun önüne geçmek için geliştirilmiş. Geçen haftaki depremde de yaşadığımız gibi, olası bir afet anında sadece afetin meydana geldiği şehirde değil, o şehirdeki yakınlarını merak edenlerin yaptığı aramalar nedeniyle, cep telefonu şebekeleri çalışamaz hale geliyor. Ancak bu sistemde en azından anlık acil durum bilgilendirmeleri karşılıklı olarak sağlanabiliyor.

Şunu belirtmekte de fayda var: Japonya'da yıllardır uygulanan bu sistem, Türkiye'de son yıllarda yaşanan önemli depremlerin ardından hep gündeme geliyor. Ancak maalesef şu ana kadar hayata geçirilemedi. Umarız bu kez acil durumlarda sağlıklı iletişim için gerekli adımlar atılır.