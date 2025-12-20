Açılışla başladı

Açılış gecesinde, Türk ve dünya sinemasına uzun yıllar boyunca emek vermiş usta isimlere Onur Ödülleri takdim edildi. Türk tiyatrosu ve sinemasının duayen oyuncuları Altan Erkekli ve Serpil Tamur ile uluslararası alanda önemli başarılara imza atan İran sinemasının usta isimleri Rıza Naci ve Rıza Mirkerimi onur ödüllerine layık görülen isimler oldu. Serpil Tamur’un gecenin başında yaşadığı küçük bir kaza nedeniyle kendisinin ödülünü Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’nun elinden jüri üyesi görüntü yönetmeni Cevahir Şahin aldı. Rıza Naci’ye ödülünü oyuncu Nursel Köse, Rıza Mirkerimi’ye ödülünü yönetmen Handan İpekçi ve Altan Erkekli’ye ise ödülünü yönetmen Elçin Musaoğlu takdim etti.

REKLAM

Altan Erkekli ödül alırken yaptığı konuşmada, bu güzelliklerin devam etmesi gerektiğini ve bastonla bile bu törenlere katılacağını söyleyerek festivalin 66. yılını da görmesini dilediğini belirtti. Onur ödülünün kendisi için çok anlamlı olduğunu söyleyen Rıza Mirkerimi ise Türkiye’ye ne zaman çağırılsa kendisini evine gelmiş gibi hissettiğini vurguladı. Ödül alırken bir hayli duygusal anlar yaşayan Rıza Naci, ödülden dolayı festivale teşekkür etti.

Gecede konuşma yapan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenler Film Festivali’nin yalnızca film gösterimlerinden ibaret olmadığını vurgulayarak, festivalin sinemanın hafızasını koruyan, yeni üretimleri destekleyen ve farklı kuşakları bir araya getiren bir kültür platformu olduğunu ifade etti. Sinemanın sanatın çok farklı bir penceresi olduğunu söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu “Esenler Film Festivalimiz, artık bir sanat klasiği haline gelmiştir. Bu yıl festivalimizin teması ‘Dijital Hayat’. Bugün, yapay zeka ile bilgiye ulaşabilirsiniz, hayatın bütün unsurlarına da hükmedebilirsiniz; ancak hiçbir zaman duyguyu veremezsiniz. Bu nedenle biz bu yıl, festivalimizi kurgularken dijital hayatı sorgulama düşüncesiyle yola çıktık. Çünkü dijital, hayatın vazgeçilmez ve anlamlı bir şekilde okunması gereken bir parçası. İşte, bu yıl dijitalin hayatımıza nasıl yansıdığını beyazperde aracılığı ile anlatacağız, çünkü sinema insana duyguyu veren en önemli vesile ve sanatın duygu yüklü bölümüdür. Onun için altı yıldır yoğun bir emek vererek bu işin emektarı ve işçisi olmaya çalışıyoruz” dedi.