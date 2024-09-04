BESLENME GÜNLÜĞÜ TUT

Neyi ve ne zaman yediğini yaz.

Buna nasıl hissettiğini ve ne kadar aç olduğunu da dâhil ettiğinden emin ol. Her hafta günlüğüne bir bak ve duygularınla yemenin arasında bir bağlantı olup olmadığını görmeye çalış. Bu örüntüleri tanıdığında, onları durdurmak daha kolaydır.