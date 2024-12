Acun Ilıcalı: Bu sezonu izlettirdik, Galatasaray'ın kartları verilmemiş

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, A Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları:

"İşin içine girince bulduğunuz manzara, umduğunuz gibi oldu mu?"

"Sporu yakından takip ediyorum. Özellikle futbolda ciddi bir yoğunluğum var. Futbolun bir tarafındayım. Yöneticilik nasip olunca, başkanımız böyle bir konum uygun görünce benim için yeni bir devir başladı. Haksızlıkları görüyordum, şimdi haksızlıkları dibine kadar yaşıyorum. Bazı parametreleri daha iyi anladım. Yapı konusunda birazdan geleceğim ama niye buradayız çok iyi açıklamam lazım. Gönül isterdi ki bir gün Galatasaray başkanı, bir gün Fenerbahçe asbaşkanı katılmasa da keşke başkanlar çıkıp karşılıklı konuşsun. Bu da mümkün olmuyor."

"Benim konuşmamla ilgili şöyle bir cevap veriyor; RTÜK'ten ceza yemiş kanalın sahibi... Resim bıraktım size, lütfen bakar mısınız? Resimde gördüğünüz şey Galatasaray'ın YouTube hesabındaki bir maç görüntüsü. Maçta kenardaki illegal bahis reklamlarını görüyor musunuz? Sayın Başkan, illegal bahis reklamından RTÜK'ten ceza yedi diyor. Milli maçı yayınladım, tabelada benle alakası olmayan Karadağ Federasyonu'nun sattığı, 1 lira almadığım bir reklam. RTÜK mahkeme değil bir kurul. Çok şikayet olur, biri özellikle çok şikayet ettirir, sizler ceza yiyebilirsiniz. Birçok kez kaldırdığımız ceza oldu. Bir kurul, karar verdi, saygı duyuyorum. Şu an Galatasaray YouTube hesabında duruyor o maç, illegal bahis var."

"Fenerbahçe yöneticisi olduktan sonra beni zor duruma düşürmek için anlamsız operasyonlar yapılıyor. Savcılıklara abuk subuk ihbarlar yapılıyor. Ben Fenerbahçe yöneticisi olduktan sonra başıma gelenler. Başıma daha kötü şeyler gelebilir, buna inanıyorum. Bu iftiraları atanlar, aklımızın almayacağı bir iftira da atabilir, başıma her şey gelebilir. Korkum var mı, Allah'a şükür yok. Kaderimizde başka bir şey varsa olabilir."

"Basın mensupları hep bana soruyordu, ben de tweet attım, milli arada bakacağız dedim. Dediğimin bu mesajlardan farkı var mı Ender? Anlaştık, bu tarihte bakacağız dedim. Sinsilik, sinsi planlar falan yazdı. Ne yazdığını anlayamadım. Sonuç ne? Hop kaçtılar! Kendi yöneticileri Erden Timur'un çok güzel lafı var, teraziden kaçan hırsızdır diyor. Sevgili Erden Timur'un ifadesi, teraziden kaçan hırsız diyor. Terazi kuralım diyen kendisi, kabul diyen biz, her şey belli, hop yoklar!"

"Ender yanıma gelebilir misin? (Acun Ilıcalı burada Ender Bilgin'e İbrahim Hatipoğlu ile yazışmalarını gösterdi.) Mesajlar var. Galatasaraylılar, sizi de kandırmasınlar. Biz yöneticinizle tarih, zaman, hakemin ismine kadar anlaştık. Biz hakemimizi bildirdik. Milli takım arasında bunu yapalım. Dursun Özbek'in hep bir duyumları var ya bizim aldığımız duyuma göre, İbrahim Bey çok ağır bir tepkiyle karşılaşıyor ve ne yap et bu programa katılma diyor Dursun Bey."

Acun Ilıcalı: "Sebebini anlatayım. Yapı Ahmet, Mehmet değil. Sistem şöyle işliyor; her resti çekelim, karşı taraf kabul ederse kaçalım. Delikanlı gibi çıkın! Siz teklif ettiniz. Er meydanına çıkın! Biz anlaştığımız üzere hakemi getirdik. Kendi itiraz ettiğimiz pozisyonları hakeme vereceğiz, sizin de varsa yollayın. Karşı taraftan ses yok, çok güzel!"

"İŞTE YAPI BU"

"Trabzonspor - Fenerbahçe maçında fahiş hatalar olduğuna hemfikir miyiz? Yapı ne biliyor musunuz, dünkü konuğunuz (Dursun Özbek) Trabzonspor'un hakkı yendi, katledildi dedi mi? Dedi. İşte yapı bu. Yapı, Fenerbahçe'nin aleyhine verilen uydurma penaltıyı hiç saymıyor, o yok. El var, penaltı var, onu görmüyor. Trabzonspor katledildi diyor, aklı şu Trabzonspor'u yanına çekecek. Ben delikanlı gibi söyledim zaten o maçtan sonra. Ben delikanlı gibi söylerim, Becao'nun yaptığı penaltı. Maç 1-1'miş gibi algı yapıyorlar, o sırada maç 1-0. Biz adalet istiyoruz. Galatasaray yöneticileri, ayrıcalık istiyor. Onlar adalet istemiyor. Adalet istese demez mi Eyüpspor maçıyla ilgili bizim de oyuncumuz atılmalıydı ama demez misin! Kelimesini etti mi! Eyüpspor'un hakkı yendi dedi mi! Yapı bu. Kendisinin çıkarları üzerine konuşmalar, başkalarını yok sayma. Bundan büyük saygısızlık olabilir mi! Eyüpspor'un penaltısı verilmemiş, kırmızı kart çıkmamış bahseden yok. Ben Trabzonspor'un golü verilmedi diyorum, o Trabzonspor katledildi diyor. Gaziantep'in penaltısı verilmemiş diyorum. Biz Fenerbahçe'yiz, hakkaniyeti arıyoruz, ayrıcalık aramıyoruz. Çok gururluyum, mutluyum Fenerbahçeli olduğum için. Karşıda bir yönetici grubu, TFF'yi tehdit ederek hedef peşinde."

"TİYATRO BİTTİ"

"VAR kayıtları var dediler, sonra kayıt mayıt açıklamadılar. Erden Timur, lig bitince her şeyi açıklayacağız dedi mi, sonra açıklama var mı, yok. Sistem hep bu. Bunu yapacağız hop yoksun, hop yoksun, hop hop hop, hep oynayacaksın. Mükemmel. İyi çalışılmış. Tiyatronun parçası olmayacağız. Tiyatro bitti. Kendinizin yazıp oynadığı film bitti!"

"10 HAKEMİN 10'UNA GÖRE BÖYLE"

"TFF'ye güveniyoruz dedim ilk baştan beri. Bazı Fenerbahçeliler bana tepki gösterdi. Anladım niyeti, niyet kötü değil. Onlar da şaşırdılar hatalara. Galatasaray - Beşiktaş maçındaki hakemleri seminere koy, dünyada o insanlar bir daha maç yönetemez. Bir derbide bir yöne 8 sarı 1 kırmızı atlayacaksın, hepsini bir tarafa atlayacaksın. 10 hakemin 10'una göre bu böyle."

"FENERBAHÇE GELİYOR, NE YAPACAĞIZ"

"Çok vahim durumlar var diyor, kendimize saklayacağız diyor. Sesleniyorum. Elinde vahim bir durum varsa, bunu ortaya koymuyorsanız kusura bakmayın ama doğru bir insan değilsiniz. Vahim durum var, niye saklıyorsun? Panik başladı, Fenerbahçe geliyor, ne yapacağız, ortalığı dağıtmamız lazım."

"BU TUTARSIZLIK"

"TFF'ye güvenimiz kalmadı diyor, siz de soruyorsunuz 'Seçim mi istiyorsunuz' diyorsunuz, TFF'ye güvenmesem seçim isterim. Seçim istemiyoruz dedi. Oradaki mesaj ne, eğer bir daha karşılıklı hata yaparsan, pazar günü 2'ye 2 hatalar oldu ya, bir daha karşılıklı hata olursa seçim isteyeceğim, hataları hep Eyüp'ün aleyhine yapmalıydın diyor, aba altından sopa gösteriyorsun. Biz hep güveniyoruz dedik. Var mı tutarsızlığımız! Onlar güvenmiyoruz diyor. Güvendikleri federasyona ne dediklerini biliyor musunuz? Sayın Başkanımız, eski TFF başkanına kendi açısından şans verdi, süreç içerisinde inancını kaybetti. Baştan ben sizi övüp sonra yersem tutarsız olmam. Övülecek yerilecek taraflarınız vardı. Eski TFF başkanı, doğru şeyler ve yanlış şeyler yapmış olamaz m? Hem yanlışını hem doğrusunu söylemek tutarsızlık mı!"

"BU SAHA İÇİ Mİ?"

"İşler iyi giderken, Galatasaray'dan itidal çağrısı var. Fenerbahçe hep saha dışı konuşuyor diyor, konuştuğu saha içi hiçbir şey yok. Sen benim RTÜK ceza mı konuşuyorsun, saha içi mi bu! Hayırdır!"

"KİM İMZA VERMEDİ?"

"Geçen sene Galatasaray yönetimi, TFF'ye destek veriyor. Sonra bir gün puan farkı bir anda iniyor, Fenerbahçe 70 puanda, Galatasaray da 69 puanda. Destek verdikleri TFF için yaptıkları açıklama, "Tarihin en kötü TFF başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmelerini bekliyoruz." diyorlar. Size bir şey hatırlattı mı? Hop, puan durumu şu. Bir anda destekledikleri TFF'ye gözdağı, bana bak seni indiririm, öyle eşit hatalar yapma seni indiririm demek. Geçen sene kulüpler, TFF seçimi için imza topladı, vermeyen takım kim, Galatasaray. Hoppa, çok güzel. Tarih ne, puan nasıl? Galatasaray 90, Fenerbahçe 86. Puan puanayken tarihin en kötü TFF başkanı, ne zaman 90-86'ya gelmiş puanlar TFF'ye tekrar destek."

"BAHSETTİĞİM YAPI SİZSİNİZ"

"Erden Timur'un meşhur açıklama yaptığı gün (Ligi bitirtmeyiz) Fenerbahçe 5 puan önde. Alanyaspor maçı işte. Tiyatroyu iyi anlayın, hata kabulu yok, TFF'ye şu anda baskı yapılıyor. TFF'ye tehdit var! Dünkü konuşma yine yapının konuşması. Yapı kimmiş diyor ya Dursun Özbek, bir parçası sizsiniz. Bahsettiğim yapı sizsiniz. Tehdit ediyorsunuz, indiririm diyorsunuz, defalarca böyle korku saldınız. Hakem Galatasaray lehine penaltı verip 'ben ne ruh halindeyim' bilmiyorum diyor. Adam ne yaşıyorsa orada, bunu yaşıyor. Kasımpaşa maçında hakem hissettim demişti. Hislerine göre verdi diye o hakem büyük problemler çıktı. Çizginin içinde dışında olayını hatırlıyor musun? Ceza sahası içinde Fenerbahçeli futbolcu düşüyor, Oosterwolde, maçtan sonra bakılan kayıtlarda onun tam çizgi olduğunu, VAR'ın müdahale etmediğini 10 hakemin 10'u söylüyor, penaltı diyor. Başka bir Kasımpaşalı futbolcunun koluna geliyor top, resmi hesaplarından 'Orada sizin kirli elleriniz var' deniyor. Fenerbahçe kollandı dedikleri maçta Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltısı var. Buna bir yıldır Galatasaray cephesinden, hissettim falan yorumlar geliyor. Hepsi algı operasyonu."

"ALGI OPERASYONU"

"Dün yaptıkları algı operasyonu, hakkımız yendi diyor. Ben merak ediyorum, Galatasaray'ın hangi maçta hakkı yendi, hangi maçta hakkı yenerek puan kaybetti. Kasımpaşa maçında mı, Eyüpspor maçında mı hakkı yendi? Ne oldu!"

"SALLAI İTİRAZ ETMİYOR"

"Faul yapılıyor ya adama hesapta, Sallai itiraz etmiyor. Herhangi bir Şampiyonlar Ligi maçında, orta sahanın gerisinde başlayan atakta, 20 saniye önce olan pozisyon için gol iptal olmuş mu? Ben hatırlamıyorum. VAR ikili mücadelelerde, hakeme bırakır. Bariz bir pozisyon olması lazım. Bu bir. Pozisyondan sonra olaylar gelişmiş, bir tek Türkiye'de dönerler, var mı Şampiyonlar Ligi'nde, cehaletime verin söyleyin, böyle bir pozisyon gösterin, oldu deyin. Galatasaray - Beşiktaş maçında da var, böyle gol attılar, müdahale etmedi VAR."

YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

"Yabancı hakem dedim, evet. TFF Başkanı ile bu konuda ayrı görüşteyiz, ben böyle bir karar verdim diyor. Bir şeyin başkanı ya sonuçta, saygı duyuyoruz. Bizim için mühim olan niyet, niyetinde kötülük yok. Ben saçma hataları bitireceğim diyor, bu konuya baş koydum diyor, saygı duyuyoruz. Benim fikrim yabancı VAR gelsin. Benim ki bir fikir. Çözeceğim diyorsa saygı duyuyorum. TFF'ye saygım şundan dolayı, adalet gelsin diye çırpınıyorlar, uğraşıyorlar. Niyetinden şüphemiz yok. Karşı taraf adalet istemediği için ayrıcalık bitti, panik zamanı başladı."

"OYNADIKLARI TAKIMLARA BAKIN"

"Bir de diyorlar ki, Galatasaray Avrupa'da daha az kart görmüş, biz daha çok. Bir bizim oynadıklarımıza bakın, bir de onların oynadıklarına. Galatasaray, Türkiye'de oynadığı 87 maçta 5 kırmızı kart görmüş. Bu bir istatistik. Bu süreçte Avrupa'da 21 maça çıkmış Galatasaray. Gördüğü kırmızı kart sayısı 4, Avrupa'da. Fenerbahçe 87 maçta Türkiye'de 12 kırmızı kart görmüş, Galatasaray 5 görmüş, Fenerbahçe 12 görmüş. Kırmızı kartları şöyle düşünün, normalde Sivas'ta olmayacaktı Davinson, Fred ise Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Fenerbahçe'nin Avrupa'da 39 maçta gördüğü kırmızı kart sayısı 1, Galatasaray ise 21 maç 4 kırmızı kart. Yahu sen, geçmiş dönemde Galatasaray aleyhine hata yapınca 3 ay maça çıkamıyorsa, psikolojik olarak o maça nasıl çıkar!"

"NİYE AKLI KARIŞTI ÇOCUĞUN"

"Hakem 15 metreden görmesine rağmen Davinson'un kırmızı kartını niye veremedi? Soruyorum. Niye aklı karıştı çocuğun. Hata yaptığına inandırılıyor, genç olduğu için cesaret edemiyor. Öyle fahiş hata yaptığını zannediyor ki eli gitmiyor ondan sonra. Algı operasyonu, baskı o stadyumda da var. Komik iddiası oldu Sayın Başkan Özbek'in, ona da cevap vereceğim. Galatasaray'ın Avrupa'da çok başarılı olduğunu, Fenerbahçe'nin hazmedemediğini söyledi. Ona kim anlattıysa yanlış anlatmış, kendisi takip edememiş. Fenerbahçe Avrupa'da 46. sırada son 5 yıl ortalamasında, Galatasaray ise 57'inci. Fenerbahçe'nin puanı 42 bin, Galatasaray'ın 33 bin. Sayın Başkan ne yaşadı burada anlamadım! Ne yapacağız bu puanları şimdi, hani biz sizi aşağı çekmek istiyorduk Avrupa'da, biz sizden öndeyiz. Aşağıdaki, yukarıdakini çekmek ister. Biz Avrupa'da 42 bin puandayız, siz 33 bin. Sayın Başkan Özbek, buraya gelip klasik olarak rakibimiz, isim de kullanmak istemiyor, imada bulunmuyor, direkt söylüyorum. Rakibimiz şöyle, asbaşkanları böyle, başkanları şöyle. Ben buraya cevap hakkı için geldim. Ben yapılan konuşmalara cevap vermek için geldim."

RIVA'YA KAMP KURDU SÖZLERİNE CEVAP

Dursun Özbek'in "Fenerbahçe, Riva'ya kamp kurdu" sözleri üzerine

Acun Ilıcalı: "TFF'yi ziyaret etmenin ne zararı var, bilmiyorum. Hakemlerle görüşmüyorlar, MHK'yi köşeye çekmiyorlar. TFF, kulüplerin federasyonu. Bana kanal kanal geziyor diyenler kanal kanal gezdiler. Fenerbahçe oraya kamp kurdu da TFF'yi etkiliyormuş, böyle bir şey olabilir mi? İnsan herkesi kendi gibi düşünürmüş. Yöneticilerimiz zaman zaman gidiyorlar, bundan daha normal bir şey olamaz.

Perşembe - Pazar olayını niye sormadınız başkana. Çok büyük olay çıkardılar. Bütün algı yapmadılar mı, ortalık ayağa kalkmadı mı perşembe pazar perşembe pazar. Bir bakıldı, takımlar aynıymış. Devamlı algı. Toplamına bakılmadı mı? Eşit çıkmadı mı."

"ADALET Mİ AYRICALIK MI?"

"Adalet mi istiyorsunuz, ayrıcalık mı diye sorarlar adama. Adalet istiyorsan teraziye eşitlik gelmiş. Bir de salı oynayayım teklifinde bulunmuş. 6 gün falan dinlenecek. Sen beni salı oynat deyip ortalığı birbirine katıyorsun çıldırmış gibi. Ne oldu? Şu anda eşit işte! TFF'nin tavrından memnunuz deyince, TFF ile aynı taraftasınız diyorlar. TFF eşit davranmaya çalışıyor, görüyoruz. Olmayan bir şey mi yaratalım sizin gibi!"

"G.SARAY'I KOLLAMAK İSTEMİYORLAR"

"TFF'ye süre tanıdınız mı, yok rest çektiniz mi! Bunlar bana yanlış geliyor. Adamlar düzelteceğiz diyorlar. MHK'nin kulüplere devri gibi TFF'nin bir söylemi var. Hakemle ilgili problem yaşamak istemiyor başkan, profesyonelleştirmek istiyor orayı. Hep bir şey yapma çabası. Şu an Galatasaray'ı kollamak istemiyorlar, o doğru. Galatasaray yöneticileri istediği kadar çıldırabilir."

"VURA VURA İNDİRECEĞİZ"

"Bir kere yapılan fahiş hataların bitmesi gerekiyor. Bizim rakibimiz hakemler olmamalı ya. Bizim rakiplerimiz var, onlarla mücadele etmeliyiz. Bu konuda çabamız sonuna kadar sürecek. Saha içi başka bir konu. Bir örnek vermem gerekirse, çok iyi takdir edeceksiniz ki Sayın Tüzemen, bir ay önce falandı, 'Ne yapısı, yapı varsa Fenerbahçe, Galatasaray'ı nasıl yendi' diyor. Ben de yayını seyrediyordum, kahkaha attım. Yapı varsa nasıl yendi diyor. Beni 30. dakikada 10 kişi bırakmışsın, bir golümü saymamışsın, nasıl yendin yapı yok diyor. Bütün Galatasaraylı algıcılara sesleniyorum; 1. Lehimize hata olunca yapı nerede demeyin, biz lehimize hata istemiyoruz. Futbol bu, lehimize de olabilir, yapı nerede demeyin. Sistem şu an sallanıyor. Vura vura indireceğiz. Vura vura indireceğiz. Vura vura indireceğiz. Aynı tiyatroyu filmi seyretmeyeceğiz. Saha içinde futbolcularımıza, hocamıza zaten güveniyoruz. Bizim bana göre, kendisi yıllardan beri dostum, çok iyi tanırım, ne kadar fedakarlık yaptığını, kendini adadığını gördüğüm bir Başkanımız var. Başkanımızın bu savaşlara girme gereği yok. Güzel bir taraftar ve sponsor olarak destekleyebilirdi. Taşın altına elini değil vücudunu koydu. Ben geçen sene de Saraçoğlu'nda çıkıp anlattım haksızlıkları. Benim de keyfim yerindeydi. Güzel bir hayatım var. İngiltere'de kulübüm var. Ben zaten bir şeyden korkuyor olsam bu işe girmem. Bunu tahmin etmiyor muydum ben. Ben gayet saygılı konuşuyorum, sorular soruyorum. Karşıdan bana gelen cevaplar, Acun bir şey soruyor, cevap verme yok. Bu olmadı mı diyorsun, cevap yok. Bana verilen cevaplar, 'Survivor'cının sözüyle TFF hareket etmez'. Bak bak bak laflara bak! 'Sponsor kardeşler, Dominik ile Türkiye'yi karıştırdı' falan. 'Gitsin mahallesinde oynasın' falan diyor. Benim muhatabım bu, bunla konuşuyorum ben."

"10 KERE Mİ ŞAMPİYON OLACAK"

"Galatasaray 10 senede 10 kere şampiyon olacak, o zaman ikna olacağız yapı olduğuna. Bana çok anlamsız, saçma geliyor. Yok Zorlu sezonu, şu bu sezonu, algılar oluşturuluyor, non-stop, Fenerbahçe bir şekilde aşağı çekiliyor, ondan sonra hepimiz kardeşim. Film bu, tiyatro bu! 4 puan fark olunca dost oluyor, aynı puanlara gelince ortalık karışıyor."

"HER YOL MÜBAH MI?"

"Her yol mübah mı! Galatasaraylı oyuncuların normal aldığından daha eksik gösterildiğiyle ilgili bir soru var mı! Bizim karşımızda servetini Fenerbahçe için harcayan, biz de elimizden geldiğince desteklediğimiz bir başkan, karşı tarafta futbolcunun maaşını eksik göster, limitte kendine yer aç öyle, git oradan futbolcu al, vergiden avantaj elde et. İllegal bahis sitesini sırtına yapıştır maça çık. Sözü biliyorsun, şeyin şeyinin şeyinin şeyi. Parasının yarısını aldık dedi. Fenerbahçe'nin de var dedi o sponsor. Yok o öyle değil o da öyle dedin. Sonra aynı şirketle sponsorluk anlaşması imzaladın."

Acun Ilıcalı: "İllegal bahis sitesi diyorlar, haber sitesi diyor, öyle diyorlar, böyle diyor. Normalleştirme çabası bu. Her şey olabilir. Her şeyin mi bir yerini delmeye çalışırsın, her şeyi mi bu kadar zorlarsın. Bu kadar mı siz yaşayın herkes ölsün. Rekabet yok bu. Haksız 1 lira rekabette avantaj sağlar, milyonlar var. Teteler, Zahalar, kaçırılan vergiler. Duyum aldık diyor ya bizimki duyum değil. Zaha'nın gelirini eksik gösterdiniz."

İRFAN CAN KAHVECİ İLE ANLAŞTIK

"İrfan Can Kahveci benim için çok özel, Fenerbahçeliler için de öyle, çok iyi Fenerbahçeli. Kulüpte kalmak için tüm çabaları gösterdi. Başkanımız onu çok seviyor. Benim de transferinde çorbada tuzum oldu. Yönetici değildim ama konuyu çözmek için başkanımız sorumluluk vermişti. Fenerbahçe'de efsanelerden biri oldu diyebiliriz. O kalmak istiyor, biz tutmak istiyoruz. İmza belki atılmadı ama tatlı bir menajeri var, onunla konuşuyoruz."

"TADIC KALACAK"

"Tadic kalacak diye düşünüyorum. Dzeko de aynı şekilde. Dzeko'nun Fenerbahçe'de olması bizim için bir şans. Dzeko, kriz anında Dzeko. Trabzonspor maçında yaptığı katkı. Avrupa'da maçı döndürdü. Biz çok şanslıyız. Oğuz'un parlaması. Biz kenetlendi. Yürüyoruz. Seyircimizin son maçtaki desteği. Futbolcularımızın performansı."

MOURINHO AÇIKLAMASI

"Hocamız da işte Mourinho... Hocayı tartışmayacaksın. O Jose Mourinho. Ona inanıyoruz. Kendi hayatımda bile çok katkısı oluyor."

"MÜHİM OLAN MAYISTA LİDER OLMAK"

"Mühim olan şimdi lider olmak değil, mayısta olmak. Biz istediğimiz gibi gelişmeye devam ediyoruz. Puan kaybetmeyeceğiz demiyoruz, mantığa aykırı zaten. Fenerbahçe hedefe adım adım ilerliyor. Biz puan kaybedeceğiz ama hedeften uzaklaşmayacağız. Bu sene ayrıcalık ligi değil, herkes puan kaybedecek."

"Biz susmayacağız. Tiyatronun parçası olmayacağız. Sonuna kadar hakkımızı koruyacağız. Kafamıza koyduk, yapıyı vura vura indireceğiz. Başkanımız yakında illegal bahis, illegal transfer konusunda kapsamlı bir açıklama yapacak. Kendisi de söyledi. Fenerbahçeliler bunu yakından takip ediyor, kamuoyu takip edecektir. Başkanımız konuşur. Derbide çok önemli bir rakibimiz var. Ne sürprizli yaşandı, ne şaşkınlıklar yaşandı. Beşiktaş geride kalmış gibi görünse de kadro kalitesi yüksek, ilk 11'i tehlikeli. İç sahada oynayacaklar. Beşiktaş taraftarı çok coşkulu. Orada ara ara maç seyrediyorum, orada maç seyretmek büyük zevk. İyi bir maç olacaktır. İnşallah hak eden kazanır."

"EN-NESYRI AÇIKLAMASI"

"En-Nesyri için sözlü görüşmeler oldu. Sözlü görüşmelerin sonunda da açıkçası şu an kadromuzda öyle bir değişiklik istemiyoruz. Kadromuzdan hocamız çok mutlu. Kendisi de üzerine koya koya gidiyor En-Nesyri. Dzekomuz Cenkimiz var. Oğuz Aydın nasıl sahneye çıktıysa Cenk de sahneye çıkacak. Cengimiz var, daha Bartuğ'u görmedik. Çok iyi, çok derin kadro kurduk. Bunun değerini sakatlıklarda, gördüğümüz için sarı kartlarda kırmızı kartlarda anlıyoruz. Bizim için iyi bir sezon. Taraftarımızdan tek ricamız, konsantrasyonu bozmadan bu sezonun o sezon olduğunu göstermek."

"TRABZON MAÇINDAN KEYİF ALDIM"

"En keyif aldığım maç, Trabzonspor maçı oldu. Son dakika golleri hep mutlu eder. Milli maçlardan da Çek maçı gelir, Hırvat maçı gelir. Son dakika gollerinin yeri ayrıdır. Trabzonspor bizi iyi ağırladı, teşekkür ediyoruz. Amrabat golü atınca, Hakan Safi vardı yanımda, her an bir yerleri kırabilir. Burak Kızılhan bana bir sarıldı, bende nefes falan kalmadı. Çocuklar gibi sevindik. Futbolda emeklerin karşılığını görmek mutlu ediyor."