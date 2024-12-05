Acun Ilıcalı: Bu sezonu izlettirdik, Galatasaray'ın kartları verilmemiş

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, A Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları:

"İşin içine girince bulduğunuz manzara, umduğunuz gibi oldu mu?"

"Sporu yakından takip ediyorum. Özellikle futbolda ciddi bir yoğunluğum var. Futbolun bir tarafındayım. Yöneticilik nasip olunca, başkanımız böyle bir konum uygun görünce benim için yeni bir devir başladı. Haksızlıkları görüyordum, şimdi haksızlıkları dibine kadar yaşıyorum. Bazı parametreleri daha iyi anladım. Yapı konusunda birazdan geleceğim ama niye buradayız çok iyi açıklamam lazım. Gönül isterdi ki bir gün Galatasaray başkanı, bir gün Fenerbahçe asbaşkanı katılmasa da keşke başkanlar çıkıp karşılıklı konuşsun. Bu da mümkün olmuyor."

"G.SARAY BAŞKANI AÇIKLAYINCA..." "Diyebilirsiniz ki asbaşkanlar buluşsun, sözleşiyor anlaşıyoruz, bu da mümkün olsun. Benim önümdeki tablo, Sayın Galatasaray başkanının anlattıklarından sonra tam oturdu. Bunları anlatmak istedim." "100'DE YÜZ KIRMIZI KART VERİLMEMİŞ" "Bu hafta sonunun kırılma noktası, bugüne taşınan konu, sayın başkanın konuşma sebebi Galatasaray - Eyüpspor maçı. Tesadüfen çıkmadı buraya. Galatasaray başkanının bu isyanını, inanılmaz derecede 'yapı yoktu, emirli hakem geldi, emirli şekilde geldi operasyon yaptı' dediği konuyu hatırlayalım. Kendisinin söylediklerine cevap vermek istiyorum. Yanlışsam düzeltin, Davinson Sanchez Galatasaray - Eyüpspor maçında yüzde yüz şekilde ikinci sarı kartan atılmalı mıydı, değil miydi? Bunda bir tereddüt var mı? Galatasaray, 50 küsürüncü dakikada 10 kişi kalmalıydı. Bir penaltı pozisyonunda da hakemler hemfikir. Eyüpsporlu futbolcuya yapılan penaltı var. İki net pozisyon var, yüzde yüz. Burada tartışılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sayın Levent Tüzemen'in burada olmasını isterdim, kendisi katılmak istemedi. Saygı duyuyorum. Ona sormak isterdim. Yüzde yüz kırmızı kart verilmemiş, Eyüp'ün net penaltısı verilmemiş, Galatasaray'ın itiraz ettiği iki pozisyon var. Ben öyle bir iptal görmedim Avrupa'da, gol oldu, faul diğer sahada, 15 saniye sonra gol olmuş. Galatasaraylı futbolcu faul diye itiraz etmiyor, 5 pas daha oluyor, sonra gol oluyor, oradaki pozisyona bakıyoruz. Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon... Tut ki haklı olsunlar. 4 fahiş hata var, iki Galatasaray aleyhine, iki Eyüpspor aleyhine." "YAPI YOK YALI VAR DEDİ" "Sayın Tüzemen de kırmızı kartın kırmızı kart olduğunu söyledi. Yayını seyrettim ben. Evet bu kesin kırmızı kart dedi. Davinson Sanchez'e de sitem etti. Bu maç oynandı. Bu maçın sonunda da biliyorsunuz, ortalık ayağa kalktı. Nasıl hakem böyle bir şey yapar diye. Hakem ne yaptı, iki Eyüp lehine hata, iki Galatasaray lehine hata yaptı. Hakemin fahiş hatası 4. Eyüpspor'unkiler çok net, Galatasaray'ın söyledikleri için de hakemler hemfikir değil. Ben yapı yapı diyorum, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yapı yok, yalı var dedi. Durum bu."

"BUNA İNANMAMIZI BEKLİYORLAR" Acun Ilıcalı: "Tüm Fenerbahçeliler'i temsilen, buradaki gariplikleri ortaya koymak için geldim. 'Bize operasyon yapıyorlar' diyor, demeci söylüyorum 'Hakem formatlanarak gönderildi, Galatasaray'ı düşürmek için bir tavır var, gerekeni yap dediler yaptı'; gerekeni yap denilen hakem 10 metre ötesindeki bariz sarı kartını, kırmızı kart olacak pozisyonda kırmızı vermiyor. Aynı VAR'daki hakem bariz penaltıyı, Mertens'in eyvah dediği pozisyonda penaltıyı vermiyor. Bu hakem oraya formatlı güdümlü gönderilmiş oluyor, bizler de buna inanmamız bekleniyor. Biz aptal değiliz. İnanmıyoruz." "BU İNANDIRMA SİSTEMİ" "10 metre ötesindeki oyuncuyu atmayan, penaltıyı vermeyen hakem, bariz şekilde Galatasaray'a operasyon için mi gidiyor oraya! Ben bu ligde tiyatro oynanıyor, bunun parçası olmayacağız dedim, birkaç kere ısrarlı söyledim. Bu olay tiyatro! Bildiğiniz bir sistem var ortada. Galatasaray'ın hakkının yendiğine inandırma sistemi. Biz de inanacağız buna! Yenmedi hakkı orada, Eyüpspor'un pozisyonları daha net."

"G.SARAYLI OYUNCULAR YERDEN KALKMADI" "Maçta 39 dakika oynadı diyor başkan, maçın oynandığı süre 49 dakika. Yanlış bilgi vermiş. Geçen seneki Fenerbahçe - Galatasaray maçında Galatasaraylı oyuncular yerden kalkmadı, 43 dakika oynandı. Bu maç 39 değil 49 dakika oynansın. Türkiye'nin ortalama süresinin uzağında değil." "Gözünü çıkarırım, elini kırarım sözleri oldu, yakıştıramadım. Bu bir tehdit! Şunu yaparım, bunu yaparım, klasik ama sezonsal alıştığımız tehditler. Merak etmeyin, sistem şu. Ben Galatasaray kelimesini kullanıyorum, çok önemli bir kulüp, benim tepkim yönetenlere. Ezeli rakibimiz, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi. Galatasaray Kulübü'ne tepkim yok, yöneten arkadaşlara tepkimi gösteriyorum. Yapbozun tüm parçaları tamam, ben bugün yapbozu tamamlamaya geldim." "BU SORUYA CEVAP VERSİNLER" Acun Ilıcalı: "Yalılarla ilgili bir şeyden bahsetti. Yalı falan dedi, ne anlıyorsunuz oradan? Ali Koç ile Hacıosmanoğlu yalıda buluştu diye ima ediyor. Olmadı öyle bir şey. Yanlış konuşuyorsunuz Dursun Özbek? Ben soruyorum, Urfa'da kundura fabrikasında basından gizli o dönemin TFF başkanı Büyükekşi'yle buluşma oldu mu, olmadı mı? Ben bunu merak ediyorum. Bu soruya cevap versinler. Görüşme olmadı desinler. Soruyorsunuz, benim üniversitede bilmem ne, survivor, bahisten ceza yemiş falan... Buluşma oldu mu, olmadı mı? Yalıda görüşmeler etmeler... Sayın Başkanımız öyle bir görüşme yapmadı. Duyum var, duyum var, gözümle görmedim ama falan vahim duyumlar diyor. Uyduruyorsunuz demiyorum, yanlış duymuşsunuz diyorum."

"1 LİRA ALMADIĞIM BİR REKLAM" "Benim konuşmamla ilgili şöyle bir cevap veriyor; RTÜK'ten ceza yemiş kanalın sahibi... Resim bıraktım size, lütfen bakar mısınız? Resimde gördüğünüz şey Galatasaray'ın YouTube hesabındaki bir maç görüntüsü. Maçta kenardaki illegal bahis reklamlarını görüyor musunuz? Sayın Başkan, illegal bahis reklamından RTÜK'ten ceza yedi diyor. Milli maçı yayınladım, tabelada benle alakası olmayan Karadağ Federasyonu'nun sattığı, 1 lira almadığım bir reklam. RTÜK mahkeme değil bir kurul. Çok şikayet olur, biri özellikle çok şikayet ettirir, sizler ceza yiyebilirsiniz. Birçok kez kaldırdığımız ceza oldu. Bir kurul, karar verdi, saygı duyuyorum. Şu an Galatasaray YouTube hesabında duruyor o maç, illegal bahis var." G.SARAY'IN ANLAŞTIĞI ŞİRKET "Beni bu konuda aşağılayan Galatasaray başkanının kendi kanalında illegal bahis var. İllegal bahis, Galatasaray'ın YouTube hesabında duruyor. Ben milli maç veriyorum, bahis var diye ceza almışım, örneklendiriyor bunu. Neyle? Kendi formasına aldığı bahis reklamıyla. Sebep neymiş? TFF'ye yazı yollamış, onay vermiş. Erzurumspor Başkanı olsam, haber sitesiyle anlaştım deyip yollasam, polis değil ya bu TFF, belge geliyor sonuç itibarıyla, haber sitesiyle anlaştım, formama giydireceğim diyorsun, TFF evet diyor. Siz bu şirketin, illegal bahis şirket olduğunu bilmiyor muyuz? Yedik mi bunu! Aynı Eyüp maçı gibi yiyeceğiz mi bunu! Adam para getirecek, şirketle anlaşma yapacaksın, şirkete bakarsın, arkasında ne pislikler olduğu belli, çıkıyorsun canlı yayında kendi YouTube'unda aynı maç yüzünden beni aşağılıyorsun. Hoş bir şey değil."

ANLAMSIZ OPERASYONLAR YAPILIYOR "Fenerbahçe yöneticisi olduktan sonra beni zor duruma düşürmek için anlamsız operasyonlar yapılıyor. Savcılıklara abuk subuk ihbarlar yapılıyor. Ben Fenerbahçe yöneticisi olduktan sonra başıma gelenler. Başıma daha kötü şeyler gelebilir, buna inanıyorum. Bu iftiraları atanlar, aklımızın almayacağı bir iftira da atabilir, başıma her şey gelebilir. Korkum var mı, Allah'a şükür yok. Kaderimizde başka bir şey varsa olabilir." RTÜK'ÜN CEZASI "Ben defalarca maç vermedim, hiç böyle bir şey olmadı. Ben adalete güveniyorum. RTÜK'ün cezası var, onun devamında itiraz ettik. Cezanın da düzeleceğine inanıyorum. Ben 1 lira bahisle işim olmadı, illegal iş yapmadım. Karalanıyorum, bol bol gündeme geliyorum, yok şöyle yok böyle abuk subuk iftiralar. Bunda sorun yok, takıldığımdan değil..."

"BAŞKANIMIZ 1 YILDIR ÇAĞIRIYOR" "Geçen sene Galatasaray - Fenerbahçe maçına başkanımız, kutlama için gitti. Dursun Özbek'in gerçeklikten ne kadar uzaklaştığını görmek istiyorsak o açıklamalara bakın. Yüreğin varsa gel dedi, meğer oradaymış. Bizim başkanımızın yüreği var. Bizim başkanımız 1 yıldır çağırıyor konuşmak için medeni şekilde. Bizde o yürek hep var. Başkanımız, Dursun Özbek'i defalarca çağırdı, geldi mi konuşmaya, gelmedi." "DURSUN BEY GELMİYOR" "Ben şimdi soruyorum; teklif onlardan geldi, dedi ki 'Buyurun yabancı hakem gelsin, baksın pozisyonlara', biz de kabul ettik. Başkanımız çağırıyor, Dursun Bey gelmiyor. Kabul. Bu sefer yöneticilerinden buyurun bakalım teklifi gelince heyecanlandım, tamam dedim. Resmi açıklama yaptık, istediğiniz zaman diye. Kendisi beni aradı, diyaloğa başladık. Diyalog uzuyor, 1 hafta falan, hakem bulamıyorlar, biz 3 günde bulduk. Onlar sonra Markus Merk'i bulduk. Mesajı var bana, Markus Merk tamam diye. Tarihi konuşuyoruz, tarihi bana yazdı 20-21 Kasım uygun diye, tamam dedim. Merk'i ayarladık, 20-21 Kasım'ı ayarladık, mesajı burada. Ben Galatasaraylı yöneticiyle 3-4 kere konuştum, tarihi milli ara dediler, 2 hafta vardı daha, tamam dedim. Burada bir şey belli olmamış mı oldu!"

"HEP BİR DUYUMLARI VAR" "Ender yanıma gelebilir misin? (Acun Ilıcalı burada Ender Bilgin'e İbrahim Hatipoğlu ile yazışmalarını gösterdi.) Mesajlar var. Galatasaraylılar, sizi de kandırmasınlar. Biz yöneticinizle tarih, zaman, hakemin ismine kadar anlaştık. Biz hakemimizi bildirdik. Milli takım arasında bunu yapalım. Dursun Özbek'in hep bir duyumları var ya bizim aldığımız duyuma göre, İbrahim Bey çok ağır bir tepkiyle karşılaşıyor ve ne yap et bu programa katılma diyor Dursun Bey." "TERAZİDEN KAÇAN HIRSIZ DEDİLER" "Basın mensupları hep bana soruyordu, ben de tweet attım, milli arada bakacağız dedim. Dediğimin bu mesajlardan farkı var mı Ender? Anlaştık, bu tarihte bakacağız dedim. Sinsilik, sinsi planlar falan yazdı. Ne yazdığını anlayamadım. Sonuç ne? Hop kaçtılar! Kendi yöneticileri Erden Timur'un çok güzel lafı var, teraziden kaçan hırsızdır diyor. Sevgili Erden Timur'un ifadesi, teraziden kaçan hırsız diyor. Terazi kuralım diyen kendisi, kabul diyen biz, her şey belli, hop yoklar!"

"NEDEN KAÇTILAR SİZCE?" Acun Ilıcalı: "Sebebini anlatayım. Yapı Ahmet, Mehmet değil. Sistem şöyle işliyor; her resti çekelim, karşı taraf kabul ederse kaçalım. Delikanlı gibi çıkın! Siz teklif ettiniz. Er meydanına çıkın! Biz anlaştığımız üzere hakemi getirdik. Kendi itiraz ettiğimiz pozisyonları hakeme vereceğiz, sizin de varsa yollayın. Karşı taraftan ses yok, çok güzel!" "39 SARI KART YERİNE 23 TANE ÇIKMIŞ" "Getirdiğimiz hakem Mark Clattenburg. Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş bir hakem. Şampiyonlar Ligi'nde ve Sky Sports'ta hakem yorumcusu olarak çalışıyor, mesleğinde aktif. Maçları seyrettirdik. Tabloyu görünce Hatipoğlu'nun neden kaçtığını gördük. Milli maç arası itibarıyla, bu son kırmızı kartlar yok, birkaç kırmızı kart daha uçtu... Neyse... Galatasaray'a 39 sarı kart yerine 23 sarı kart verilmiş. Tek tek seyrettirdik. Clattenburg'a tüm pozisyonları seyrettirdik. Toplam 16 tane az sarı kart verilmiş. 3 tane kırmızı kart verilmemiş. Hatırlıyorsunuz, bunları tartışacak durumda değiliz. Alanyaspor maçında 10. dakikada 10 kişi kalmaları gerekiyordu. Beşiktaş maçını biliyorsunuz. Galatasaray'ın 3 golünün iptal edilmesi lazım. Fenerbahçe'nin de 6 penaltısı verilmemiş. Niye kaçtıklarını anlamak istiyorsanız, durum bu!"

"TERAZİ YOK ORTADA, KAÇTILAR" "Biz itiraz ettiğimiz pozisyonları izlettik. Galatasaray'a teklifte bulunduk, itirazınız varsa gönderin dedik. Terazi yok ortada, kaçtılar! Kendileri yapsın bari. İstediğiniz hakem demiştim zaten. Bizdeki durum bu. Sadece Galatasaray - Beşiktaş maçına 8 sarı kartı verilmedi mi, hemfikir değil miyiz, hepsini biliyoruz. Havadan sarı kart pozisyonları değil. Barış Alper'den başlayıp Davinson'un sadece ilk yarıdan 3 sarı kartı atlanmadı mı? 10 hakemin 10'u 3'ü de sarı kart dedi. İkinci yarı yine biçti." "HAKEM GÜDÜMLÜ GELDİ" "Biliyorlar tabii ki, niye kaçacak yoksa! Kendi teklifinden kaçar mı insan, niye kaçıyor? Sistem şu; algıyı yaratacak, ortada iftira var dersen hop yok ortada. İki tane fahiş hata olan maçta hakkım yendi diye ortalığı birbirine katan yönetici grubunun teraziye çıkma şansı var mı? Pazar günü terazi konsa 2'ye 2 zaten. Hakem güdümlü geldi, operasyon yaptılar falan. Bu da yapının bir parçası."