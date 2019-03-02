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Kızı Melisa Ilıcalı ile birlikte geldiği AVM’de oyuncak mağazalarını gezip kızı için alışveriş yapan Ilıcalı, Melisa ile yakından ilgilendi. Şeyma Subaşı ise geçtiğimiz günlerde Venedik'e giderek bir partiye katıldı.