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        Haberler Gündem Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Adalet teşkilatına 15 bin yeni personel alınacak

        Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Adalet teşkilatına 15 bin yeni personel alınacak

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle teşkilata 15 bin yeni çalışanın katılacağını açıkladı. 8 bin personel adliyelerde, 6 bin 100'ü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde, 900'ü ise icra dairelerinde görevlendirilecek. Başvurular 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden alınacak

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        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 22:25 Güncelleme:
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        Adalet teşkilatına 15 bin yeni personel

        Erdoğan’ın müjdesini verdiği 15 bin yeni personel alımını duyurdu. Bakan Gürlek, yeni personellerin adliyeler, cezaevleri ve icra dairelerinde görev alacağını belirtti.

        Paylaşımda, “Merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilecek yeni personelimizle, adalet hizmetlerimizin hız ve etkinliğini daha da artırıyoruz” ifadelerine yer verildi. 8 bin kişinin adliyelerde, 6 bin 100 kişinin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nde ve 900 kişinin icra dairelerinde çalışacağı bildirildi.

        İlan detayları 6 Haziran’da Resmî Gazete ve Bakanlığın web sitesinde yayımlanacak. Adaylar, başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekler. Bakan Gürlek, yeni personellere başarılar dileyerek, “Ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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        #Akın Gürlek
        #adalet bakanlığı personel
        #haberler
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