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Adalet Bakanı Gül'den acılı aileye ziyaret

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Başak Cengiz'in acılı ailesini ziyaret etti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Bakan Gül'ün ziyareti esnasında Cengiz Ailesi'ni telefon ile arayarak, taziyelerini iletti.

Adalet Bakanı Gül'den acılı aileye ziyaret
Adalet Bakanı Gül'den acılı aileye ziyaret
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HABERTURK.COM

Türkiye günlerdir, yolda yürürken bir caninin samuray kılıcı ile katlettiği Başak Cengiz'e ağlıyor... İstanbul Ataşehir'de meydana gelen kan donduran olayda, Can Göktuğ Boz adlı cani, samuray kılıcı ile çıktığı caddede, kaldırımda yürüyen Başak Cengiz'i katletmişti.

Kamuoyunda infial yaratan korkunç cinayetin ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Başak Cengiz'in acılı ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cengiz'in ailesi ile bir telefon görüşmesi yaparak taziyelerini iletti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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